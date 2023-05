La Valtellina di Gianmatteo Romegialli si racconta il 25 maggio ad Aymavilles

Sarà lo studio act_romegialli, Premio Medaglia d’Oro all’Architettura Italiana nel 2018, fondato da Gianmatteo Romegialli e Erika Gaggia van Hardeveld, il protagonista del secondo incontro “Architetti e territori”, in programma giovedì 25 maggio 2023 al Castello di Aymavilles, presso la Sala conferenze della Grange.

L’iniziativa è organizzata dall’Osservatorio sul sistema montagna Laurent Ferretti della Fondazione Courmayeur Mont Blanc e l’Ordine degli Architetti della Valle d’Aosta in collaborazione con l’Assessorato Beni e Attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali della Regione Autonoma Valle d’Aosta, con il patrocinio della rivista Casabella.

Il progetto pluriennale di ricerca, ideato e curato da Francesca Chiorino e Marco Mulazzani, si propone di approfondire la conoscenza di alcuni studi professionali che operano in paesi diversi, presentandone il lavoro e indagando le relazioni con il territorio con il quale la loro architettura si misura.

Al centro del secondo incontro vi sarà la Valtellina, vallata al centro del versante meridionale delle Alpi, storicamente in relazione con la cultura architettonica di territori liminari quali la Lombardia, i Grigioni e l’Alto Adige. Tale pluralità di scambi è al contempo la ricchezza e il limite di un territorio in cui le necessità infrastrutturali – dighe e centrali idroelettriche, innanzitutto – hanno imposto un confronto costante con i temi della modernità. Architetti quali Giovanni Muzio, Luigi Caccia Dominioni, Gio Ponti, Piero Portaluppi sono stati i primi a confrontarsi, nel loro lavoro, con la tradizione costruttiva locale. Sono poi seguiti periodi caratterizzati da un’intensa attività edilizia e scarsa attenzione al patrimonio costruttivo storico, mentre gli ultimi decenni hanno visto la crescente diffusione di architetture contemporanee di qualità.

Proprio in questo contesto si colloca lo studio act_romegialli, fondato da Gianmatteo Romegialli e Erika Gaggia van Hardeveld nel 1996 a Morbegno (SO), che porta avanti una ricerca costante nel campo dell’architettura e del design. Fra le opere firmate dallo studio: la Casa delle Guide alpine a Valmasino (1996) e la recentissima stalla innovativa per centinaia di capi a Mantello (2022), oltre a molte realizzazioni nel campo dell’abitare, che verranno presentate durante la serata.

L’incontro si aprirà con i saluti di Roberto Ruffier, presidente dell’Osservatorio sul sistema montagna Laurent Ferretti della Fondazione Courmayeur Mont Blanc, di Sandro Sapia, presidente dell’Ordine Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Valle d’Aosta e di Cristina De La Pierre, soprintendente per i Beni e le Attività culturali Regione Autonoma Valle d’Aosta.

A seguire gli interventi di Francesca Chiorino e Marco Mulazzani, curatori del progetto “Architetti e Territori” e dell’architetto Gianmatteo Romegialli dello studio act_romegialli.

Gli incontri del progetto pluriennale Architetti e territori si svolgono nella cornice di alcuni forti e castelli della Valle d’Aosta, nell’intento di instaurare un dialogo tra l’architettura contemporanea e i luoghi storici che rivestono un ruolo centrale per la tradizione culturale e il paesaggio della Regione.

L’incontro è accreditato ai fini della formazione professionale continua degli architetti, degli ingegneri e dei geometri.

Per iscriversi: https://bit.ly/ArchitettieTerritori_GianmatteoRomegialli