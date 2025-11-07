Facebook Twitter Instagram Youtube

  • Aosta
  • Ultima modifica: 07 Novembre
  • 09:15

Le lumache tornano protagoniste dell’autunno a La Vache Folle

Dopo anni di appuntamenti con la “Sagra delle lumache”, da lunedì 11 novembre l’osteria di Aosta, in piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, proporrà un menù dedicato a base di lumache di terra totalmente autoprodotte e fresche.
Con l’arrivo dell’autunno è giunto per La Vache Folle – l’osteria in piazza Cavaliere di Vittorio Veneto, ad Aosta – il momento di raccogliere le prime lumache di terra della stagione. Proprio per festeggiare l’anno di semina e allevamento, a partire da lunedì  11 novembre il locale proporrà alla propria clientela un menù tutto dedicato.

Oltre alla consueta ed apprezzata proposta à la carte, che resta comunque sempre disponibile, i piatti de La Vache Folle si ispirano alle passate edizioni della “Sagra delle lumache”. Tra questi, i succosi spiedini di lumache e pancetta e le famosa lumache alla parigina, affiancati da golose proposte come la Fondutina al bleu d’Aoste con lumache e patate, il risotto con porcini e lumache o, ancora, le lumache in umido accompagnate da una tradizionale polenta e dai fagioli.

Le lumache di terra resteranno le protagoniste indiscusse dei pranzi e delle cene a La Vache Folle fino a esaurimento della materia prima, come garanzia di freschezza e di qualità per tutti i clienti. E’ gradita la prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni

Osteria “La Vache Folle”
Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto
11100 – Aosta

Aperto sette giorni su sette a pranzo dalle 12 alle 14.15 e a cena dalle 19.15 alle 22.

Tel: 0165 230845

Visita la pagina Facebook

Locandina Sagra della Lumaca
