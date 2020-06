Libri, cancelleria, giochi e un ringraziamento concreto e importante: in Valle con la scuola, in ogni momento, c’è Brivio

In questo giugno dal sapore particolare, con le nostre abitudini pesantemente modificate dall’emergenza Coronavirus, c’è chi ha voglia non solo di ripartire – e di far ripartire – ma di rimettersi sempre in gioco.

Per aiutare davvero i suoi clienti Brivio ha deciso, per quest’anno così difficile sotto tanti punti di vista, di scontare i libri delle vacanze della primaria del 5% (a norma di legge) ma soprattutto di omaggiare la foderatura (a norma di legge) dei libri con le copertine ecosostenibili e completamente biodegradabili.

Da sempre assieme agli studenti di tutte le età, alle famiglie e agli insegnanti – sostenuti anche durante la Didattica a distanza – le due librerie di Aosta sono ancora una volta il punto di riferimento per l’intero mondo della scuola in Valle. Un riferimento fatto di professionalità, etica, ascolto, consigli e grande attenzione alla qualità dei prodotti proposti.

Brivio srl è anche un filo diretto con gli editori, un tramite per far sì che i libri arrivino a tutte le famiglie in tempo utile per la prima campanella dell’anno scolastico. Un mondo di libri ma anche di cancelleria, zaini e giochi intelligenti – di qualità e a prezzi competitivi – per prepararsi all’inizio delle lezioni tenendo la mente sempre attiva e accesa.

Brivio è pronta anche a riaprire la sua “piazzetta”. Mentre proseguono gli incontri con gli autori nella “piazzetta virtuale” di Brivio (grazie a Talenti digitali e Gruppo Matou e la conduzione di CorradoFerrarese) – scelta “obbligata” ma efficace e molto partecipata, assieme al servizio di consegna ad Aosta, in tutta la Valle e in tutta Italia grazie al servizio #libridaasporto, la libreria si prepara ora a riaprire la sua piazzetta “fisica”, ad un passo da piazza Chanoux, nella quale, in tutta sicurezza e assicurando il distanziamento interpersonale, riprendere a parlare di libri con gli scrittori ed i suoi amati lettori, finalmente “vis à vis”.

Appuntamenti che riprenderanno a partire da fine giugno con il Club del libro, per un’estate densa di nomi, autrici e autori del cuore, in contatto diretto col pubblico su prenotazione e con distanziamento fisico all’aria aperta.

Brivio non si è mai fermata, e vuole ancora una volta ringraziare e premiare tutti i suoi clienti. Con un regalo importante e concreto, ed un omaggio più “simbolico” ma altrettanto concreto: continuare a lavorare, leggere, presentare libri e fare cultura.

Brivio ringrazia la “sua” rete che comprende anche I-restore, Isabella Rosa Pivot e Licia Coppo.