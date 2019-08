Maschere per capelli professionali: le marche consigliate da usare in salone

Le maschere aiutano a ristrutturare i capelli, idratandoli e ricostruendoli per tutta la lunghezza: dalla radice alle punte. Per questa ragione è necessario puntare alla qualità.

Le maschere per capelli, insieme agli shampoo, sono tra i prodotti professionali più utilizzati nei negozi di parrucchieri. Del resto, spesso le chiome delle clienti appaiono sfibrate e danneggiate, a causa dei continui trattamenti a cui vengono sottoposte. Le maschere aiutano a ristrutturare i capelli, idratandoli e ricostruendoli per tutta la lunghezza: dalla radice alle punte. Per questa ragione è necessario puntare alla qualità.

Sicuramente, il mercato mette a disposizione un’ampia gamma di soluzioni che promettono effetti miracolosi, ma solo poche sono veramente in grado di ridonare vigore, struttura e lucentezza alle capigliature danneggiate. Di fatto, solo le migliori marche garantiscono affidabilità ed ingredienti sicuri ed efficaci, per risultati eccezionali. Ma dove è meglio acquistare le maschere per capelli professionali da utilizzare in salone? Molti parrucchieri si riforniscono nei negozi specializzati che si trovano, di solito, nelle grandi città.

Tuttavia, ciò vuol dire effettuare lunghi e, spesso, dispendiosi spostamenti, nonché correre il rischio di non trovare quello che si vuole. Dunque come fare? La cosa migliore è scegliere un e-shop di forniture parrucchieri di elevata qualità, in qui sia possibile trovare tutti i prodotti professionali delle migliori marche, tra cui anche le maschere per capelli, a prezzi convenienti. Del resto, acquistando online è possibile controllare fin da subito la merce disponibile, ordinare rapidamente e non dover fare i conti con il traffico. Inoltre, i prodotti vengono consegnati direttamente in negozio.

Le 3 marche di maschere per capelli professionali che fanno la differenza

Ma quali sono le marche di maschere per capelli professionali migliori? Sicuramente, sono tante le case produttrici che si dedicano alla distribuzione di questo tipo di prodotti, ma poche riescono a proporre soluzioni davvero efficaci ed in grado di accontentare in pieno la clientela. Attualmente, i marchi da tenere come punto di riferimento sono 3: Matrix, Wella Professionals e Tecna.

Matrix

É uno dei marchi leader per quanto riguarda il mondo dell’hair styling. Propone, infatti, una ricca gamma di prodotti specifici per i professionisti, tra cui spiccano le maschere, poiché consentono di idratare e di ripristinare al meglio la struttura dei capelli, anche di quelli più danneggiati.

Wella Professionals

Il marchio Wella, che è disponibile sul mercato da oltre 130 anni, mette a disposizione dei parrucchieri prodotti sempre innovativi ed all’avanguardia, come le maschere per i capelli, che consentono di donare alla chioma nutrimento istantaneo e profondo. In questo modo è possibile garantire alle clienti capelli disciplinati, lucenti e sani.

Tecna

Nato nel 1995, il marchio Tecna Italia ha raggiunto in pochi anni un grande successo, poiché offre prodotti in cui l’innovazione si fonde con la natura. Le maschere per capelli professionali di questo importante brand, che ha tracciato le basi della cosmesi bioetica, assicurano risultati di qualità e duraturi, che sicuramente faranno impazzire ogni tipo di cliente, anche quelle che tengono all’ambiente.

Le maschere ristrutturanti per capelli non sono tutte uguali

Si fa presto a dire maschera per capelli professionale, poiché in commercio se ne trovano una vasta gamma. Tuttavia, questi prodotti non sono tutti uguali. Pertanto è necessario sceglierli con estrema attenzione, tenendo conto della qualità, ma soprattutto delle esigenze della clientela. Di fatto, esistono maschere specifiche per capelli secchi, sensibilizzati, colorati e ricci.

Le migliori prevedono un utilizzo semplice e rapido. Infatti, devono essere tenute in posa solo pochi minuti: giusto il tempo necessario perché vengano assorbite dal cuoio capelluto. A seconda dello stato di salute e della tipologia della chioma da trattare, possono essere utilizzate da sole o in abbinamento ad altri trattamenti, come quello ristrutturante alla cheratina.