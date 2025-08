Massimiliano Tuccari: 33 anni sul campo, ora una nuova sfida per la Valle d’Aosta

C’era una vetrina, una scritta, un’intuizione. Era il novembre del 1992 quando un giovane Massimiliano Tuccari, appena ventiquattrenne, si fermò davanti all’insegna del “Centro Perizie Aosta”. Da quel momento – apparentemente casuale – è iniziato un percorso lungo trentatré anni, fatto di ascolto, competenza, presenza. Sempre al fianco delle persone, nei momenti più difficili.

Una storia iniziata per caso, diventata una scelta di vita.

All’interno di quell’ufficio trovò il dottor Lorenzo Grange: parole semplici, una visione comune, e l’inizio di una collaborazione che sarebbe durata quasi tre decenni. “Mi ha insegnato a scegliere la strada giusta, non quella più semplice”, racconta Tuccari, oggi tra i periti più esperti della regione.

Quando accade l’imprevisto, lui c’è.

Dopo un furto, un incidente, un incendio: è lì che entra in scena. E lo fa non solo con competenza, ma con empatia. “Una buona perizia non basta: serve esserci, ascoltare, agire con prontezza”. È così che si guadagna la fiducia, giorno dopo giorno.

Claim Center: una squadra che cresce insieme ai territori

Oggi Tuccari è socio fondatore della Claim Center s.r.l., una realtà solida che opera in Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia ed Emilia. Con lui, altri cinque professionisti che condividono metodo e visione. Accanto a lui, sempre, Erika, moglie e partner di vita e lavoro. “Senza di lei, niente sarebbe stato possibile”.

Una vita sul campo, dentro e fuori dal lavoro

Nel 2024 Tuccari ha scelto di mettersi a disposizione anche dello sport locale, entrando nella dirigenza dello Charvensod Calcio, convinto che sostenere i giovani e le famiglie sia un modo concreto per rafforzare la comunità. Comunicazione, organizzazione, presenza: in campo, come nella vita.

Politica: una nuova sfida, lo stesso spirito

Non è un salto nel vuoto, ma un passaggio naturale. Dopo la candidatura del 2020, sfumata per soli 25 voti (di QUORUM), oggi Tuccari rilancia. Con ancora più convinzione, ha scelto di aderire a Fratelli d’Italia, trovando nel progetto di Giorgia Meloni e nel gruppo locale guidato da Alberto Zucchi e Massimo Lattanzi una sintonia autentica.

“Ho trovato coerenza, concretezza, visione. E soprattutto: una squadra.”

Per la Valle d’Aosta, idee chiare e piedi per terra

Tra i temi al centro del suo impegno: l’elezione diretta del Presidente della Regione, la riforma del sistema elettorale, la semplificazione amministrativa. Ma anche il rilancio dell’economia locale, del turismo, dello sport, delle energie rinnovabili. “La Valle è un cavallo da corsa. Ma è stata azzoppata. Ora va rimessa in piedi.”

Tecnico, non politico.

Massimiliano Tuccari non promette miracoli. Offre quello che ha sempre offerto: esperienza, serietà, presenza. “La politica deve tornare a essere un servizio. E per servire, bisogna esserci. Quando è il momento. Non quando si ha un momento.”

Massimiliano Tuccari

Candidato al Consiglio regionale della Valle d’Aosta – XVII Legislatura

Fratelli d’Italia

Messaggio politico elettorale: Committente Massimiliano Tuccari