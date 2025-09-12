Mele, vino e formaggio: alla Cofruits un incontro di sapori e saperi svela tutto il gusto della montagna tra Valle d’Aosta e Piemonte

Un formaggio che sa di storia e una mela che racconta il territorio. A legarli, un calice fruttato di vino. In Valle d’Aosta, alla cooperativa Cofruits di Saint-Pierre, prende vita un dialogo enogastronomico che unisce due territori alpini – la Valle d’Aosta ed il Piemonte – attraverso le eccellenze delle loro produzioni artigianali.

Protagonisti di questo connubio sono il vino Petite Arvine Valle d’Aosta DOC della Cave des Onze Communes di Aymavilles e la Tometta ovina “Gobbo” della cooperativa agricola La Poiana, realtà storica della Valle Grana, nel cuneese. Un abbinamento che trova armonia nella nota fruttata e minerale del vino valdostano e nel sapore deciso del formaggio, affinato con le mele essiccate preparate artigianalmente dalla stessa Cofruits. Un’esplosione di gusto che celebra l’identità alpina, la cultura contadina e la valorizzazione delle materie prime locali.

Fondata nel 1964, Cofruits è una cooperativa simbolo dell’agricoltura valdostana. Nata per riunire i produttori di mele, oggi raccoglie e promuove gran parte dei prodotti agricoli e dell’artigianato tipico della regione. Il punto vendita di Saint-Pierre, negli anni, è diventato un riferimento per chi cerca la qualità e l’autenticità del territorio cui si sono aggiunti tanti altri punti vendita: a Pré-Saint-Didier, Villeneuve e Quart.

Dall’altra parte, in Piemonte, la cooperativa La Poiana lavora dal 1982 per tutelare i prodotti della Valle Grana, a partire dal Castelmagno fino ad arrivare a oltre cinquanta formaggi diversi. I soci artigiani portano avanti un lavoro fedele alla tradizione, pur aprendosi alle nuove esigenze del mercato, come la vendita online, senza mai rinunciare alla qualità e alla storia che ogni prodotto racchiude.

La Cave des Onze Communes, dal 1990, è una cantina valdostana che si distingue per lo spirito comunitario. Partita con 86 membri fondatori, è cresciuta rapidamente fino a raggiungere 170 soci, estendendosi su un’area di oltre 63 ettari. Una realtà diventata un punto di riferimento per la produzione di vini della Valle d’Aosta, tra cui i rinomati DOC Torrette, Petite Arvine e Mayolet.

Questo abbinamento tra formaggio, mela e vino è molto più di una semplice degustazione: è un racconto condiviso di territori di montagna, di conoscenze tramandate e di sapori autentici. È l’espressione concreta di come la cooperazione e la valorizzazione delle eccellenze locali possano generare esperienze nuove, che parlano di identità e futuro.

Ora, tutto è pronto: nel punto vendita Cofruits a Saint-Pierre è possibile degustare una selezione di queste e di altre eccellenze enogastronomiche, per un viaggio tra sapori che unisce le valli, le persone e le storie.

