Mobilità sostenibile, arriva in Valle d’Aosta la seconda edizione del Cogne Electric Day

Cogne - Dopo il successo della prima edizione, nel fine settimana del 17 e 18 luglio, che è riuscito a coinvolgere oltre 40 persone, l'appuntamento è per sabato 28 agosto con il secondo "Cogne Electric day". L’iniziativa offre ai partecipanti la possibilità di guidare un’auto 100% elettrica mettendo in palio anche un monopattino elettrico.

Arriva la seconda edizione Cogne Electric Day, nell’ambito del progetto europeo Mobilab, promosso e finanziato dal programma InterregV-A Alcotra 2014-2020. L’Unité des Communes Valdôtaines Grand-Paradis e il Comune di Cogne invitano tutti ancora una volta a partecipare alla seconda edizione dell’evento, sabato 28 agosto, dalle 10 alle 18, in Piazza Chanoux a Cogne.

Durante il secondo appuntamento del Cogne Electric Day, verrà replicato il programma della prima edizione con una gara di guida e premiazione del contest a cui parteciperà anche il vincitore della prima edizione Massimo Balegno di Châtillon. Le regole della gara rimangono invariate: possono partecipare tutti i maggiorenni in possesso di una patente di guida, ma è necessario iscriversi. Chi deciderà di mettersi alla prova per provare a vincere il monopattino elettrico in palio, dovrà compiere un percorso di circa 7 km attraverso le meravigliose strade di montagna del paese, avvicinandosi il più possibile al tempo di 15 minuti.

Inoltre ci sarà anche uno stand con degli esperti di mobilità che saranno a disposizione di coloro che vorranno cimentarsi nella guida delle auto elettriche. L’evento è realizzato con il supporto di Marche Smart Mobility, start-up innovativa di Ancona e centro di competenza sulla smart mobility, del Gruppo Sicav2000, Concessionario Ufficiale Valdostano ed Ecoverso, un’associazione culturale con l’obiettivo di promuovere una mobilità più sostenibile. Lo sviluppo del progetto è stato realizzato da Marche Smart Mobility – MaSMo, che supporterà l’Unité Grand-Paradis in questo percorso.

Il successo riscosso dalla prima giornata dedicata alla mobilità sostenibile, che è riuscita a coinvolgere sia residenti che turisti, è testimone della maggiore sensibilità verso la mobilità alternativa o, ancora meglio, elettrica che rispetta l’ambiente. Soprattutto in territorio alpino, dove spesso non è possibile o pratico, spostarsi a piedi, è particolarmente importante investire nel trasporto green. Infatti l’Electric Day fa parte del progetto Mobilab che vuole implementare la mobilità e le connessioni all’interno del tratto alpino e transfrontaliero della nostra Valle d’Aosta, a partire, chiaramente, da quelle sostenibili.

Attraverso questo evento il Comune di Cogne e l’Unité des Communes Valdôtaines Grand-Paradis, stanno dimostrando il loro impegno e i loro investimenti nel settore della mobilità elettrica, ma non solo. Infatti, per ridurre i consumi e l’impatto ambientale dei mezzi di trasporto tradizionali in montagna e, allo stesso tempo anche migliorare i collegamenti transfrontalieri per un servizio pubblico più efficiente, non bastano le due auto elettriche in dotazione al Comune di Cogne. Oltre a questa iniziativa, nel paese alle pendici del Gran Paradiso, sono presenti anche gli autobus a chiamata che si muovono per tutta la vallata permettendo anche di scendere nella Plaine e diverse navette più piccole per raggiungere le piste da sci o le vallate più alte.

Infatti, come afferma Mauro Lucianaz, presidente dell’Unité des Communes valdôtaines Grand-Paradis: “in un mondo dove l’inquinamento e lo spreco di risorse sono in costante aumento, diventa sempre più importante utilizzare soluzioni di mobilità che riducano le emissioni nocive, proteggano l’ambiente e garantiscano un futuro migliore per le prossime generazioni”. E l’amministrazione comunale di Cogne lo sa bene, tanto che è stata una delle prime, in Valle d’Aosta, ad istituire un servizio di bike sharing di bici elettriche comunali per spostarsi sul territorio dimostrando una forte consapevolezza dei bisogni dei suoi residenti e dei suoi ospiti, oltre che della necessità di rispettare e valorizzare l’ambiente.