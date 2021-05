Moramarco Ottici, la soluzione per proteggere i tuoi occhi dai dispositivi digitali e la luce blu/viola nociva

Aosta - La storica ottica di piazza Narbonne è sempre in continua evoluzione. Oltre ai classici servizi, dal controllo optometrico alla consulenza per lenti e occhiali, si aggiunge la grande promozione sulle monofocali evolute per proteggersi durante l’utilizzo dei device digitali.

Dall’ormai lontano 1964, ad Aosta, in piazza Narbonne, Moramarco Ottici si occupa di un aspetto fondamentale della vita di tutti i giorni: la salute, e la protezione, della vista.

Oltre all’acquisto – e alla regolazione – degli occhiali, grazie alle migliori marche e modelli sul mercato, sono tanti i servizi che offre Moramarco: dal controllo optometrico della vista, eseguito con strumenti e attrezzature sempre all’avanguardia, fino alla consulenza professionale e personalizzata per trovare la soluzione ottica ideale per le esigenze di tutti, passando per l’ampio assortimento di lenti – dalle monofocali a quelle progressive, ma anche bifocali, oltre al grande “mondo” delle lenti a contatto –, o i test dello stress visivo gratuiti.

Moramarco, però, continua a puntare anche sull’evoluzione. Ed è per questo che l’ottica di piazza Narbonne è anche il luogo in cui trovare risposte ai più recenti problemi che la vista può avere, quelli legati all’uso dei device digitali.

Grazie alle lenti monofocali evolute in vendita da Moramarco, infatti, è possibile ridurre l’affaticamento visivo, che lo stress prodotto dai dispositivi digitali può portare, ma anche proteggere dalla luce blu/viola nociva emessa dai vari schermi con i quali lavoriamo, studiamo o, ormai, passiamo anche molto del nostro tempo libero.

Le lenti evolute in promozione da Moramarco permettono di rilassare l’occhio, sollecitato dalla “vita digitale”, garantendo una protezione al 100% dalla luce blu/viola, così come dai raggi Uv, senza mai rinunciare al piacere dell’estetica.

Un “mondo visivo” in continua evoluzione, così come Moramarco Ottici: perché “anche l’occhio – come si suole dire – vuole la sua parte”.

Per informazioni

Moramarco Ottici

Piazza Narbonne, 4

11100 Aosta (AO)

Tel: 0165 40625

Mail: info@moramarcottici.it

Orari: aperto dal martedì al sabato, dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19