Nuovi Orizzonti per Alpifidi

La fusione del 2021 tra Valfidi e Confartigianato Fidi Cuneo ha portato ALPIFIDI ad espandere la propria attività nelle regioni del nordovest e dal 2022 il Confidi si è innovato con l’erogazione di nuovi servizi e prodotti fino ad erogare direttamente Finanziamenti alle imprese.

Per Alpifidi le imprese prima che clienti sono soci: per gli ottomila nostri soci, operanti tra Valle d’Aosta, Cuneese e Liguria si prospettano dunque nuove e maggiori possibilità nell’accesso al credito.

Grazie a nuovi servizi di consulenza quali l’analisi della situazione finanziaria dell’impresa, l’analisi della Centrale Rischi, la redazione di Business Plan, Alpifidi è in grado di guidare, Artigiani, Commercianti, Operatori del Turismo Agricoltori e Professionisti nell’accesso al Credito sostenendoli con la garanzia ma anche con erogazioni dirette di finanziamenti di piccolo importo.

Alpifidi ha predisposto dei prodotti ad hoc che possano rispondere alle esigenze delle singole realtà del territorio quali:

Finanziamenti per Investimento;

Finanziamenti per Liquidità;

Finanziamenti per Consolidamento/Rinegoziazione;

Finanziamenti Bullet (per anticipo contributi ecc…).

Oltre alle novità di prodotto non dobbiamo dimenticarci della grande opportunità, per le aziende operanti in Valle d’Aosta, di beneficiare del Contributo in Conto Interessi che permette all’impresa di abbattere fino al 75 per cento il costo degli interessi pagati sui finanziamenti per investimenti.

