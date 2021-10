Officina Emmepi, non solo gomme: ecco la novità della convergenza elettronica

Trovare qualcuno che si prenda cura degli pneumatici dei nostri mezzi è sempre molto importante, perché non basta sostituirli ma è necessario che tutta la struttura ritrovi il giusto equilibrio. L’Officina Emmepi è, in questo, un punto di riferimento per la Valle d’Aosta, sia per i mezzi leggeri che, soprattutto, per i mezzi pesanti e di movimento terra.

Ed è proprio qui che la questione si fa più delicata, perché per ricalibrare i giusti assetti dei mezzi più grandi ci vogliono macchinari all’avanguardia. L’Officina Emmepi, sempre attenta ad offrire il meglio ai suoi clienti, ha infatti deciso di investire sulla convergenza elettronica, sia per i mezzi leggeri che pesanti, molto più precisa ed efficace nel ritarare le geometrie per offrire una guida lineare ed evitare un’usura irregolare degli pneumatici.

La novità della convergenza elettronica è un ulteriore tassello nell’evoluzione dell’officina guidata dalla famiglia Iacovelli fin dal 1973, un’istituzione nel settore della meccanica di mezzi pesanti e di movimento terra e che, anche grazie alla professionalità del suo staff sempre preparato ed aggiornato, si è specializzata anche nel servizio gomme: dalla sostituzione di gomme nuove o ricoperte, alla riparazione di pneumatici e camere d’aria, al servizio di equilibratura elettronica, utilizzando macchinari di avanguardia. A conferma dell’alta qualità del servizio, l’Officina Emmepi è associata Michelin Truck, famosissimo marchio di gomme, ma tratta anche molte altre marche.

Informazioni

Officina Emmepi

Regione Tzamberlet 11A, Gressan (AO)

Telefono: 0165 31869

Email: info@officinaemmepi.it

Orari: dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18, sabato dalle 8 alle 12

