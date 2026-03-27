Pasqua al Forte di Bard: arte, fotografia, spettacoli e laboratori per vivere il ponte tra cultura e divertimento

Il Forte di Bard si prepara a vivere una Pasqua all’insegna della cultura, della bellezza e delle attività per tutta la famiglia. Tra mostre d’arte, grandi esposizioni fotografiche, spettacoli e laboratori dedicati ai più piccoli, il complesso monumentale si conferma anche per le festività uno dei poli culturali più dinamici e attrattivi della Valle d’Aosta.

Per l’occasione, mostre e musei saranno sempre aperti a Pasqua e Pasquetta, dalle 10 alle 19, offrendo al pubblico la possibilità di trascorrere il fine settimana lungo un percorso che unisce grandi maestri dell’arte, fotografia internazionale e appuntamenti pensati per coinvolgere visitatori di tutte le età.

Ultimi giorni per ammirare il San Giovanni Battista di Caravaggio e Botero

Tra i motivi di maggiore richiamo ci sarà la possibilità di ammirare ancora per pochi giorni il San Giovanni Battista di Caravaggio, esposto all’interno dell’ex cappella militare. Saranno infatti gli ultimi giorni utili anche per visitare la mostra Fernando Botero, tecnica monumentale, entrambe in chiusura lunedì 6 aprile 2026. Un’occasione preziosa per incontrare due nomi centrali della storia dell’arte, in un contesto di grande fascino come quello del Forte.

La Natura protagonista con Wildlife Photographer of the Year e Una finestra sull’Artico

Accanto all’arte, largo spazio alla fotografia naturalistica con la nuova edizione di Wildlife Photographer of the Year, che presenta i cento scatti premiati alla 61esima edizione del celebre concorso internazionale curato dal Natural History Museum di Londra. Le immagini selezionate, provenienti da oltre 60.000 candidature di 113 Paesi, raccontano la forza e la fragilità del mondo naturale attraverso uno sguardo spettacolare e coinvolgente. A questa si affianca la mostra Una finestra sull’Artico di Stefano Unterthiner, un viaggio per immagini tra i ghiacci, la fauna e i paesaggi di una regione tanto straordinaria quanto vulnerabile.

Un’occasione di riflessione sul sistema alimentare attuale

Non meno attuale è il percorso espositivo Nutrire il mondo, la sfida globale dell’alimentazione, promosso dal Forte di Bard con Agence France-Presse, che attraverso oltre ottanta immagini affronta le contraddizioni del sistema alimentare contemporaneo. Una mostra capace di offrire spunti di riflessione importanti su sostenibilità, cambiamenti climatici e futuro delle risorse.

Musica, laboratori e spettacoli

Il programma pasquale sarà arricchito anche da un appuntamento speciale dedicato al teatro musicale. Sabato 4 aprile alle ore 16.00, nella Sala Olivero, andrà in scena Caravaggio, a Rebel Rock Musical, prodotto da Golden Ticket Company. Lo spettacolo proporrà scene e canzoni tratte dal musical, offrendo un omaggio originale e coinvolgente alla figura del grande pittore italiano. La partecipazione è inclusa nel biglietto di ingresso al Forte, con prenotazione obbligatoria all’indirizzo prenotazioni@fortedibard.it.

Grande attenzione anche alle famiglie, con tre pomeriggi di laboratori e attività dedicate ai bambini. Sabato 4 aprile, dalle 14.30 alle 17.30, nella Saletta Staedler, sarà la volta del laboratorio Il salto del coniglio pasquale, che permetterà ai più piccoli di creare un coniglietto personalizzato con materiali e colori originali. Domenica 5 aprile, sempre dalle 14.30 alle 17.30, arriverà Il Tesoro Pasquale, una divertente caccia alle uova nascoste dai personaggi storici che hanno abitato il Forte. Lunedì 6 aprile, infine, nella stessa fascia oraria, il laboratorio Pezzi d’arte inviterà i bambini a realizzare un puzzle ispirato alle opere di Botero, in occasione della chiusura della mostra dedicata al maestro colombiano. Tutte le attività sono incluse nel biglietto d’ingresso e non richiedono prenotazione.

Con un’offerta così ricca e trasversale, il Forte di Bard si conferma una meta ideale per chi desidera vivere il ponte pasquale tra cultura, intrattenimento e scoperta.