Pitti Design, 50 anni di eccellenza nell’arredamento

Pitti Design, a Montaldo Dora, è da 50 anni un riferimento sicuro nel settore dell’arredamento. Sin dal 1974, la famiglia Pitti ha costruito una solida reputazione per la qualità dei suoi prodotti e l’attenzione meticolosa alle esigenze dei clienti. Il nuovo punto vendita, in via Aosta 81/c, riflette questa lunga storia di affidabilità e competenza.

Lo showroom è ampio e si sviluppa su due piani. Qui i clienti possono esplorare ambientazioni di cucine, salotti, camere da letto e molto altro, toccando con mano la qualità dei materiali e l’eleganza delle soluzioni proposte ad un prezzo competitivo.

Non si tratta, però, solo di un luogo per visionare i mobili: Pitti Design accompagna ogni cliente passo dopo passo, dall’idea iniziale alla realizzazione concreta. Grazie ad arredatori di interni altamente qualificati, i clienti vengono seguiti personalmente durante tutte le fasi del processo, dalla progettazione fino al montaggio finale, garantendo così una cura completa del progetto.

Pitti Design è rivenditore autorizzato della Stosa Cucine, una rinomata azienda toscana che produce cucine di grande qualità, che coniugano l’innovazione e il design con la sostenibilità dei materiali. Nel suo showroom sono esposti modelli che possono essere progettati in soluzioni personalizzate. Un motivo in più per visitare l’allestimento di persona è la nuova promozione: tutte le persone che acquisteranno una cucina, oltre allo sconto, avranno in omaggio due elettrodomestici.

In aggiunta, nel punto vendita è possibile testare l’eccellenza dei materassi Dorelan, tra i più avanzati sul mercato, e approfittare degli sconti offerti che arrivano fino al 50%.

Contatti Pitti Design

Telefono: +39 0125751313

info@pitti.it

Sito web: www.pitti.it

Pagina facebook

Instagram