È in arrivo l’open day Dens con il Dottor Marco De Angelis, che sabato 14 settembre sarà a disposizione per visite specialistiche in implantologia ed estetica dentale.

Con Dens potrai recuperare il tuo sorriso. Come? Grazie all’implantologia a carico immediato! Infatti, attraverso questa tecnica, è possibile sostituire uno o più denti con impianti dentali. L’aspetto e la funzionalità saranno del tutto simili ai denti naturali e il tuo sorriso sarà smagliante!

Cosa aspetti? Prenota subito la tua visita telefonando allo 01651851464 o inviando un messaggio al numero Whatsapp +393248331778.

Dens Italia è una rete di studi dentistici in grado di offrire cure odontoiatriche di alta qualità. Nato nel 2002 dall’esperienza del dottor Marco De Angelis, esso è sinonimo di professionalità e innovazione, con una vasta gamma di servizi per soddisfare ogni esigenza odontoiatrica. Dislocati in diverse province della Lombardia, ora anche ad Aosta in Via Monte Emilius 9/c per offrire a tutti i pazienti valdostani cure odontoiatriche eccellenti.

In Dens il paziente e il suo benessere sono al centro di tutto: non solo cure d’eccellenza ma anche tecnologie di ultima generazione consentono la totale risoluzione di disturbi e patologie del cavo orale. Esso è leader nel campo dell’implantologia e dell’estetica dentale, tanto che gli odontoiatri affrontano una formazione continua per essere sempre un passo in avanti e curare i pazienti perseguendo la loro massima soddisfazione.

Recuperare il tuo sorriso

L’obiettivo di Dens è recuperare ogni sorriso come una forma d’arte, un capolavoro unico e irripetibile.

I casi di successo sono molteplici: a tantissimi pazienti sono stati restituiti denti sani e belli risolvendo i loro problemi di salute del cavo orale e i disagi psicologici che la mancanza di denti può generare. Grazie alla tecnica del carico immediato, coloro che si sono rivolti a noi sono tornati a sorridere, a pronunciare correttamente le parole, a viaggiare e lavorare senza doversi preoccupare della salute della propria bocca e soprattutto a mangiare cibi consistenti a cui avevano rinunciato. Con un protocollo medico molto efficace, infatti, il centro è in grado di restituire il sorriso ai pazienti con condizioni cliniche idonee in due ore e, grazie alla sedazione cosciente, di affrontare i trattamenti in modo più sereno possibile.

I nostri pazienti sono affezionatissimi a noi e spesso curiamo tutta la loro famiglia: dai nonni ai nipotini. Ci riteniamo per loro l’odontoiatria di fiducia e proprio quest’ultima, non ci è mai mancata da parte dei loro.

Contatti

Dens Aosta

Via Monte Emilius 9/C, Aosta

Direttore sanitario Odontoiatria: Dott.ssa Marella Corazza iscritta all’ordine di Aosta n.30 del 29/01/1990

Telefono: 01651851464

Whatsapp: 3248331778

Sito web: https://www.dens-italia.it

Facebook: DENS Studi Dentistici De Angelis

Instagram: @densitalia