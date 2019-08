Scienze in Vetta porta a Courmayeur Giobbe Covatta, Giovanni Allevi e Luca Mercalli

Ma chi l’ha detto che la scienza non può essere anche divertimento? A Courmayeur per tre giorni, dal 22 al 24 agosto, il grande pubblico potrà scoprire, formandosi e informandosi, come la scienza possa diventare divertimento, intrattenimento ma anche passione.

Il festival quest’anno affronterà il tema dei cambiamenti climatici portando ai piedi del Monte Bianco il climatologo Luca Mercalli, il giornalista Massimo Polidoro, lo scrittore e divulgatore Daniele Zovi, il docente del Politecnico di Milano Stefano Caserini, la ricercatrice Agnese Collino e ancora l’attore Giobbe Covatta e il musicista Giovanni Allevi.

Il filo conduttore degli appuntamenti convergerà sulla necessità, sempre più incalzante, di trovare soluzioni in grado di mitigare gli effetti di un mondo che si trasforma.

Il festival scientifico verrà condotto al Jardin de L’Ange, nel centro di Courmayeur, dalla giornalista e direttore scientifico della rassegna Roberta Villa e dal divulgatore scientifico Alberto Agliotti.

Scienze in Vetta non è solo talk e dibattiti, anche quest’anno saranno allestiti una Escape Room e dei laboratori, per tutte le età. Il primo arriverà in un’anteprima del Festival – “Aspettando Scienze in Vetta” – mercoledì 21 agosto alle 18 al Jardin de l’Ange. Roberto Dario guiderà i partecipanti alla scoperta del potere evocativo dell’olfatto attraverso il laboratorio per adulti “sentieri olfattivi”. I partecipanti impareranno cosa sono i profumi e come vengono realizzati allenandosi a riconoscerne gli ingredienti principali per comporre insieme al Profumiere l’essenza di Scienze in Vetta 2019.

Il programma di Scienze in Vetta

Giovedì 22 Agosto 2019

Ore 17.00

Saluti delle autorità

Ore 17.15

Luca Mercalli

Prepariamoci. La vita al tempo del cambiamento climatico

Ore 18.15

Laura Maeran

Broken Nature. Il design come strumento di sostenibilità

Ore 21.00

Massimo Polidoro

Io, Leonardo Da Vinci – Vita segreta di un genio ribelle

Venerdì 23 Agosto 2019

Ore 17.00

Amedeo Balbi

Un’altra vita nello spazio

Ore 17.30

Carlo Barbante ed Elisabetta Erba

Viaggio nel tempo, dai ghiacciai al fondo del mare

Ore 18.30

Fabrizio Pregliasco

Salute a rischio? Come proteggerci

Ore 21.00

Giobbe Covatta

Sei gradi

Sabato 24 Agosto 2019

Ore 17.00

Elena Verdolini e Deborah Piovan

Clima e società, il prezzo da pagare

Ore 17.45

Daniele Zovi

Convivere con l’uomo: storie di boschi e animali selvatici

Ore 18.15

Stefano Caserini e Agnese Collino

È emergenza? Il peso delle parole

Ore 21.00

Giovanni Allevi

Musica e parole

LABORATORIO ADULTI

21 Agosto 2019 Ore 18

LABORATORI BAMBINI

22-23-24 Agosto 2019

Ore 10-10.45 (4-7 anni) Ore 11.15-12.00 (8-12 anni) Ore 15.00-15.45 (4-7 anni) Ore 16.15-

17.00 (8-12 anni)

ESCAPE ROOM

The Dark Side of The Moon

22-23-24 Agosto 2019

Ore 10–13 Ore 14–20

Per info e prenotazione scrivere a info@courmayeurmontblanc.it