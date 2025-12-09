Scopri come il DNA e l’intestino possono influenzare il benessere: all’IRV un open day sulla nutrizione personalizzata

In un mondo in cui le informazioni sulla nutrizione sono spesso confuse, contraddittorie e affidate ai trend del momento, il lavoro della biologa nutrizionista assume un ruolo fondamentale: riportare il paziente al centro, con la sua unicità. È proprio su questa visione e dalla convinzione che non esiste una dieta valida per tutti, ma un percorso alimentare costruito su misura, che si sviluppa la nutrigenetica, la disciplina che studia come il nostro DNA influenzi il modo in cui rispondiamo ai diversi nutrienti.

Con l’obiettivo di offrire la possibilità a chi lo desidera di conoscere meglio se stessi e il proprio corpo l’IRV ha organizzato, nel suo poliambulatorio di Pollein, nelle giornate di venerdì 19 e sabato 20 dicembre, un Open Day dedicato a Nugrigenetica e analisi del Microbiota con la dott.ssa Matilde Morandin, biologa nutrizionista in possesso di una Laurea in Biotecnologie Biomolecolari, di una Laurea in Scienze della Nutrizione Umana e di un Master Universitario di II livello in Dietetica e Nutrizione Umana.

Durane l’Open Day saranno effettuate consulenze gratuite nutrizionali e sarà possibile prenotare il test genetico e quello del microbiota con uno sconto del 10%.

Per partecipare è necessario prenotarsi chiamando lo 0165 1830072 oppure inviando un messaggio whatsapp al 378 3030842.

Nutrigenetica: quando i geni parlano e l’alimentazione ascolta

La nutrigenetica è la disciplina che studia come il DNA influenza il modo in cui rispondiamo ai diversi nutrienti. Ogni individuo infatti metabolizza carboidrati, grassi, vitamine e altre molecole in modo differente. Alcuni hanno una maggiore predisposizione all’aumento di peso, altri tendono a rispondere meglio a un certo tipo di attività fisica, altri ancora hanno un fabbisogno aumentato di specifici micronutrienti.

Con un semplice test genetico è possibile analizzare varianti del DNA che incidono sul metabolismo di zuccheri e lipidi, sulla risposta infiammatoria, sulla predisposizione allo stress ossidativo, sulla sensibilità alla caffeina o al sale e sull’efficacia nel recupero muscolare e la capacità di dimagrire con determinati regimi alimentari.

Il vantaggio? Un piano alimentare realmente personalizzato e più efficace, perché tiene conto non solo delle abitudini e degli obiettivi del paziente, ma anche delle sue caratteristiche biologiche più profonde che dipendono strettamente dal proprio DNA.

La nutrigenetica permette di evitare tentativi casuali e di costruire un percorso nutrizionale razionale, sostenibile e realmente cucito addosso alla persona.

Microbiota e disbiosi: il nostro ecosistema invisibile

Se i geni rappresentano la nostra “mappa di base”, il microbiota intestinale rappresenta invece il l’ecosistema personale: una comunità di miliardi di microrganismi che vivono nell’intestino e che influenzano digestione, metabolismo, sistema immunitario, stato infiammatorio e persino umore ed energia quotidiana. Quando questo ecosistema si altera – un fenomeno chiamato disbiosi – possono comparire gonfiore, difficoltà digestive, stanchezza, aumento di peso resistente ai cambi di dieta, pelle irritata o un’alterata risposta immunitaria.

L’analisi del microbiota permette così di valutare la composizione dei batteri intestinali, di identificare eventuali squilibri e ancora di individuare ceppi utili da rinforzare con probiotici mirati, di personalizzare alimentazione e integrazione per ripristinare l’equilibrio e migliorare digestione ritrovando energia e benessere generale. Un microbiota in equilibrio è un alleato prezioso per la salute. Non si tratta solo di “sentirsi meglio”, ma di potenziare in modo profondo i meccanismi naturali del corpo.

La potenza della personalizzazione

Quando nutrigenetica e analisi del microbiota vengono integrate, il risultato è un approccio nutrizionale estremamente preciso: un percorso che considera genetica, metabolismo, stile di vita e dialogo continuo tra intestino e organismo.

