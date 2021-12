Scopri la magia del Natale da Profumeria Vallacqua e trova il regalo giusto per i tuoi cari

La profumeria Vallacqua, garanzia di professionalità e cortesia dal 1929, ti aspetta per aiutarti nella ricerca del regalo perfetto. Potrai scegliere tra un vasto assortimento di fragranze, make-up, skincare, profumi per la casa e accessori delle migliori marche presenti in profumeria.

Con la tua Ethos card, facilmente attivabile in punto vendita partecipi a promozioni e concorsi esclusivi.

Potrai anche attivare una Gift card da regalare con l’importo che più preferisci.

Per te, da profumeria Vallacqua, il Natale è già arrivato.

Per informazioni

Vallacqua Profumi

Via De Tillier n5

11100 Aosta

Tel: 0165.32005

Orari

Lunedì- domenica

9-13 14.30-19

Sito

Instagram

Facebook