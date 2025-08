Sigma Saint-Vincent e Châtillon: un nuovo nome, i supermercati di sempre

A Saint-Vincent e a Châtillon cambia l’insegna, ma non cambiano i volti, il servizio e la familiarità. Il supermercato di Piazza Zerbion e quello di via Menabreaz a Chameran (Châtillon), gestiti dalla società A.G.L. Srl fin dal lontano 1999, hanno recentemente adottato il marchio Sigma, entrando così a far parte di una storica insegna della distribuzione italiana.

Un passaggio che unisce due realtà radicate nel tempo: da un lato l’esperienza locale costruita giorno dopo giorno sul territorio, dall’altro una realtà nazionale nata nel 1962 e presente oggi con oltre 500 punti vendita in tutta Italia.

“Siamo sempre noi, con la nostra storia e con l’impegno quotidiano verso la comunità – spiegano i soci Andrea Zaccaro e Graziella Restaino. Abbiamo scelto di sposare il marchio Sigma perché condivide i nostri valori: prodotti italiani di qualità, cooperazione, attenzione al cliente e al territorio”. “Siamo felici che i clienti abbiano da subito apprezzato il cambiamento ed abbiano rinnovato la fiducia nei nostri confronti”.

Con il nuovo marchio arrivano nuove opportunità: offerte più competitive, una politica commerciale flessibile, la possibilità di lavorare con fornitori locali e una gamma di promozioni basata su una strategia che tiene conto del prezzo medio ponderato di acquisto, per garantire sempre convenienza reale ai clienti.

Ma, al di là dei numeri, lo spirito resta quello di sempre. Il supermercato Sigma Saint-Vincent è aperto sette giorni su sette, fino alle 20.30, con chiusura solo il 1° gennaio, mentre Châtillon resta chiuso la domenica e segue un orario meno esteso.

A.G.L. offre il servizio di consegna gratuita della spesa a domicilio, anche per le frazioni e per gli anziani e da sempre collabora attivamente con la comunità della cittadina termale e la frazione di Chameran sostenendo eventi estivi, associazioni sportive locali, iniziative scolastiche e progetti ecologici, come il punto di conferimento bottiglie PET che consente a tutti di ottenere convenienti buoni sconto.

Una presenza costante, che oggi si rinnova sotto una nuova insegna, ma con la stessa anima di sempre.

Per informazioni

A.G.L. Srl

Sigma di Saint-Vincent – Zerbion

Piazza Zerbion, 9

11027 – Saint-Vincent (AO)

Aperto tutti i giorni dalle 8 alle 13.30 e dalle 15 alle 20.30

Visita il sito web