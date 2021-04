Tempo di novità per Iveco Orecchia, dal 1929 al servizio di chi trasporta merci e persone

Dal 1929, Iveco Orecchia è al servizio dei clienti nel campo del trasporto su strada. Un’offerta che, attraverso varie denominazioni ed evoluzioni aziendali, è arrivata ad includere non solo i veicoli commerciali ed industriali, ma anche gli autobus e il movimento terra, radicandosi nell’intero nord-ovest. Dal 2011, l’azienda nata in Piemonte come concessionaria Fiat è presente anche in Valle d’Aosta e, per la sede di Quart, gli ultimi mesi hanno visto diverse novità.

La più evidente, studiata peraltro proprio affinché la visibilità aziendale incrementasse, è l’allestimento di un piazzale espositivo. Ospita un campionario dei mezzi nuovi e a Km 0 in vendita e a noleggio dei marchi Iveco, Iveco Astra, Fiat Professional e Piaggio Commercial, oltre alle macchine movimento terra Case Construction e all’esposizione dell’usato. Si trova sulla Strada Statale 26 vicino in linea d’aria all’immobile che ospita da sempre la Concessionaria Iveco Orecchia in località Teppe, ma accessibile direttamente dalla Strada Statale.

L’altra innovazione da segnalare è proprio nell’aggiunta, da quest’anno, di Piaggio Commercial tra i marchi rappresentati. Una proposta caratterizzata dal nuovo Porter NP6, particolarmente indicato per le attività lavorative ed agricole classiche della nostra regione. Un vero e proprio “City truck”, che migliora la sintesi tra dimensioni compatte (la larghezza della cabina è di soli 1,64 metri) e portata (+30% sul modello precedente) e motorizzazioni esclusivamente eco-friendly.

Una proposta che si aggiunge all’importante offerta del marchio Iveco, in cui la varietà di soluzioni spazia dal Daily – nelle sue molteplici versioni ed allestimenti, cabinati e furgoni – al nuovissimo e performante S-Way, cabinato e trattore stradale per il trasporto pesante. Iveco Orecchia, forte della sua storia, vanta un solido rapporto fiduciario con i marchi rappresentati e mette al servizio del cliente la lunga esperienza sul campo, la preparazione tecnica, le competenze specifiche e l’ampia gamma di servizi offerti.

Ulteriore fiore all’occhiello della sede di Quart è la sua officina meccanica, specializzata nella manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli commerciali, industriali e degli autobus; gli interventi sulle macchine movimento terra, riparate in loco, sono gestite in collaborazione col centro di assistenza di Torino specializzato Construction.

La passione per i mezzi da lavoro unita all’esperienza sono a completa disposizione del cliente per ogni esigenza, dall’individuazione del mezzo all’assistenza durante tutte le fasi di utilizzo. Un rapporto che dura da oltre 90 anni, in cui la fiducia e la competenza sono ingredienti tangibili.

Per informazioni:

Iveco Orecchia

Località Teppe, 29

Quart

Tel. 0165 773001

Infoline (compreso WhatsApp): 335 1891939

Sito web

Profilo Facebook

Profilo Linkedin