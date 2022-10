Tra anniversario e nuova apertura i festeggiamenti sono doppi per Saulle Re

È arrivato oramai a spegnere le sue prime 7 candeline ma si sente ancora giovane e vivace come il giorno della sua inaugurazione Saulle Re, il ristorante e pizzeria di Quart oggi cresciuto tanto da riuscire a sbarcare nella svizzera Losanna.

Il sempre crescente successo con la propria clientela proveniente dal Piemonte, dalla Francia e dalla Svizzera ha infatti spinto i figli del titolare Virginio, Maurizio e Andrea, a lanciarsi in una nuova ed entusiasmante avventura proprio in concomitanza con un compleanno decisamente memorabile. Fondato essenzialmente sulla famiglia che gli dà il nome, quasi ogni sera il locale si ritrova totalmente sold out nel suo totale di 270 coperti; ma non è tutto perché, oltre al costante afflusso di autobus organizzati appositamente dai dintorni piemontesi e francesi, i colleghi pizzaioli e ristoratori svizzeri arrivano addirittura a domandare impasti e ricette a quello che essi considerano un polo di assoluta eccellenza culinaria.

I festeggiamenti però non finiscono certo qui perché nella serata di venerdì 4 novembre prossimo “Saulle re” ospiterà clienti fedeli e avventori new entries per una cena con musica dal vivo a dir poco indimenticabile. In un clima di festa aperto proprio a tutti, sarà previsto un ricco e gustoso menù dedicato al prezzo scontato di soli 30 euro e compreso di acqua, Falanghina Igp e Aglianico Igp: quel giorno sarà possibile assaggiare un antipasto composto da crostini rustici di polenta con taleggio e funghi e melanzane ripiene con capperi, pomodorini e noci, due primi – pacchierai con ragù di genovese napoletana e cipolla e pasta e patate con provola e pancetta croccante -, due secondi – spezzatino alla genovese e lonza di maiale con salsa tonnata – accompagnati dagli altrettanti contorni di ratatouille e patate al timo e seguiti dal finale dessert della millefoglie scomposta. Immancabili per coloro che preferiranno invece restare sul classico saranno le deliziose e originali pizze napoletane gourmet divenute oramai un must del ristorante e comodamente selezionabili à la carte.

E, dopo essersi rifocillati per bene con le prelibatezze della cucina dei Saulle nonché dissetati con un buon bicchiere di prosecco offerto dalla casa, la nottata sarà ancora lunga e piena di divertimento grazie alle melodie e all’indole coinvolgente di un ospite di eccezione, il cantante Stefano Capano.

Ma attenzione: il richiamo del buon cibo e dell’atmosfera di leggerezza del compleanno di “Saulle re” sono riusciti ad arrivare lontano: restano infatti pochissimi posti liberi e disponibili, perciò affrettati a organizzarti al meglio con la tua famiglia o i tuoi amici e non perdere tempo a prenotare immediatamente il tuo tavolo!

Per informazioni e prenotazioni:

Saulle Re: il regno della pizza originale napoletana

Località Amerique 11/c, Quart

Telefono: 0165765488

Sito web: https://www.saullere.com/chisiamo37818895

Facebook: https://www.facebook.com/saullere/

Instagram: https://www.instagram.com/saullere/?hl=it