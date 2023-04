Tutti ad Aosta il 15 aprile con Nuova Auto Alpina per scoprire i brand DR ed EVO

Sabato 15 aprile è, per gli appassionati di auto, la data da segnare in agenda. In piazza Chanoux ad Aosta esordirà la gamma DR ed EVO, di cui Nuova Auto Alpina – al servizio dei valdostani da oltre trent’anni – è concessionaria unica per la Valle d’Aosta. Vetture nuove che esprimono un elevato rapporto qualità/prezzo, che prima di allora possono essere scoperte nello showroom di località Pont Suaz, 39.

L’ampliamento dell’offerta commerciale di Nuova Auto Alpina con i due nuovi brand risponde allo spazio sempre maggiore che si stanno ritagliando nelle preferenze di acquisto degli automobilisti. DR Motor ad esempio, nel primo trimestre 2023, ha segnato un +145% di immatricolazione sull’anno prima. Un dato che testimonia le linee guida su cui punta il gruppo automobilistico italiano DR Automobiles Groupe che ha debuttato nel 2006: ricercatezza, stile, qualità e tecnologia.

La gamma Suv DR si propone di intercettare una specifica domanda di mercato: low price, full optionals di serie, ma con un rapporto qualità/prezzo interessante. Difficile poi non menzionare l’avanzata tecnologia bimodale grazie alla quale tutti i modelli a combustione, sia DR, sia EVO, sono in grado di rispondere alla crescente esigenza di salvaguardia ambientale.

Al riguardo, come non citare DR 3, disponibile con doppia alimentazione benzina/GPL. Il motore è abbinato a un cambio manuale a 5 marce, l’allestimento unico ha full optionals di serie e da Nuova Auto Alpina è disponibile in pronta consegna da 18.900 euro + ipt e immatricolazione. Altra vettura di successo del brand è DR 4.0, conveniente per chi è amante delle ruote alte.

Un’ottima scelta per chi cerca un prodotto concreto, con dotazione full optional di serie e che, grazie al Gpl, permette bassi costi di gestione. DR 4.0 è sufficientemente potente per una guida comoda e rilassata sia in città, sia in extraurbano e può essere acquistata da 19.900 euro + ipt e immatricolazione, con 5 anni di garanzia.

EVO nasce dalla lunga esperienza DR in ambito automotive, per incontrare una sempre più diffusa e diversa concezione dell’automobile e, più in generale, della mobilità, non più ispirata da effimeri status symbol, ma da modelli di semplicità, concretezza, praticità, affidabilità. La politica commerciale EVO è fatta di prezzi chiari, già comprensivi di tutti gli optional presenti sulla gamma, incluse IVA e messa su strada.

Ad esempio, EVO 3, il crossover compatto, ha un prezzo di partenza di 16900 euro. Da Nuova Auto Alpina questa gamma è in pronta consegna e chi sceglie EVO mette al centro qualità e risparmio, compiendo una scelta intelligente e fuori dagli schemi. Appuntamento quindi ad Aosta, il 15 aprile, in piazza Chanoux, splendida cornice di presentazione dei nuovi brand.

Nuova Auto Alpina è orgogliosa di essere stata scelta come concessionaria unica per la Valle. Chiarezza, trasparenza e semplicità sono i cardini dell’offerta di queste marche e rispecchiano anche i valori e l’orientamento al cliente che la concessionaria da 30 anni al servizio dei valdostani e dei canavesani propone nel suo operare quotidiano. Gli aggiornamenti sull’evento di Sabato 15 aprile avverranno sui canali Facebook e Instagram di Nuova Auto Alpina: da non perdere, per arrivare preparati all’appuntamento.

Per informazioni:

Nuova Auto Alpina S.r.l.

Sede di Charvensod: località Pont Suaz, 39

Telefono: 0165 23 66 85

E-mail

Sito web

Profilo Facebook

Account Instagram