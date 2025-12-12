Un Natale di emozioni e bellezza da Profumeria Vallacqua

C’è un luogo nel centro di Aosta dove il Natale inizia con un profumo. Un posto dove ogni gesto, ogni dettaglio e ogni attenzione raccontano una storia fatta di bellezza, emozione e tradizione. È la Profumeria Vallacqua, che da quasi un secolo – dal lontano 1929 – accompagna le generazioni nella scelta del dono perfetto.

Rinnovata nella primavera scorsa, la storica boutique di via de Tillier, a pochi passi da piazza Chanoux, è oggi più accogliente che mai, pronta a ricevere i clienti con tutta la professionalità e la cortesia che la contraddistinguono da sempre.

Regali per tutti i gusti, con lo stile Vallacqua

Dai classici cofanetti natalizi alle fragranze più ricercate, passando per make-up, trattamenti skincare, profumi per l’ambiente e accessori esclusivi: da Vallacqua troverai un mondo di proposte regalo selezionate tra le migliori marche del settore. E se hai dubbi, potrai contare su consigli esperti e su misura, per sorprendere chi ami con un dono che lascia il segno.

Settimane Beauty, cashback e vantaggi esclusivi

Durante le Settimane Beauty, sarà possibile incontrare make-up artist e consulenti fragranze per vivere un’esperienza di shopping personalizzata e scoprire tutte le novità del momento.

Anche quest’anno torna l’offerta cashback natalizia, con sconti dal 10 al 20 per cento in base al marchio scelto. E se vuoi regalare libertà di scelta, puoi sempre optare per una Gift Card Vallacqua, personalizzabile nell’importo e attivabile direttamente in negozio.

Con l’Ethos Card, inoltre, è possibile accedere a concorsi esclusivi e a promozioni dedicate per tutto l’anno.

Per questo Natale, scegli un luogo dove ogni dettaglio è curato, dove la tradizione si unisce all’innovazione, e dove ogni profumo racconta una storia. Profumeria Vallacqua: il tuo Natale inizia qui.

Per informazioni

Vallacqua Profumi

Via De Tillier, 5

11100 – Aosta

Tel: 0165 32005

Orari: dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 19

