  • Aosta
  • Ultima modifica: 11 Dicembre
  • 09:19

Un Natale di emozioni e bellezza da Profumeria Vallacqua

Alla Profumeria Vallacqua, cuore di Aosta, tante idee regalo e servizi esclusivi per rendere le feste davvero speciali.
Profumeria Vallacqua
C’è un luogo nel centro di Aosta dove il Natale inizia con un profumo. Un posto dove ogni gesto, ogni dettaglio e ogni attenzione raccontano una storia fatta di bellezza, emozione e tradizione. È la Profumeria Vallacqua, che da quasi un secolo – dal lontano 1929 – accompagna le generazioni nella scelta del dono perfetto.

Rinnovata nella primavera scorsa, la storica boutique di via de Tillier, a pochi passi da piazza Chanoux, è oggi più accogliente che mai, pronta a ricevere i clienti con tutta la professionalità e la cortesia che la contraddistinguono da sempre.

Regali per tutti i gusti, con lo stile Vallacqua

Dai classici cofanetti natalizi alle fragranze più ricercate, passando per make-up, trattamenti skincare, profumi per l’ambiente e accessori esclusivi: da Vallacqua troverai un mondo di proposte regalo selezionate tra le migliori marche del settore. E se hai dubbi, potrai contare su consigli esperti e su misura, per sorprendere chi ami con un dono che lascia il segno.

Settimane Beauty, cashback e vantaggi esclusivi

Durante le Settimane Beauty, sarà possibile incontrare make-up artist e consulenti fragranze per vivere un’esperienza di shopping personalizzata e scoprire tutte le novità del momento.

Anche quest’anno torna l’offerta cashback natalizia, con sconti dal 10 al 20 per cento in base al marchio scelto. E se vuoi regalare libertà di scelta, puoi sempre optare per una Gift Card Vallacqua, personalizzabile nell’importo e attivabile direttamente in negozio.

Con l’Ethos Card, inoltre, è possibile accedere a concorsi esclusivi e a promozioni dedicate per tutto l’anno.

Per questo Natale, scegli un luogo dove ogni dettaglio è curato, dove la tradizione si unisce all’innovazione, e dove ogni profumo racconta una storia. Profumeria Vallacqua: il tuo Natale inizia qui.

Per informazioni

Vallacqua Profumi
Via De Tillier, 5
11100 – Aosta

Tel: 0165 32005
Orari: dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 19

Visita il sito web
Visita il profilo Instagram
Segui la pagina Facebook

