Unipegaso e Unimercatorum: passa a scoprirle in Confcommercio Vda

Confcommercio Valle d’Aosta a seguito dell’ufficializzazione dell’apertura dello sportello Unipegaso è diventata il punto di riferimento per tutti coloro che optano per la prosecuzione degli studi universitari in Valle d’Aosta.

Grazie a queste novità si amplia l’offerta formativa di Unipegaso e Unimercatorum includendo valide opportunità relative ai percorsi di studio dedicati a tutte le fasce d’età con particolare attenzione al mondo dei lavoratori.

Unipegaso e Unimercatorum sono in grado di fornire corsi di laurea con un’attenzione specifica alla sostenibilità economica, sociale ed ambientale dell’economia delle imprese attraverso nuove competenze organizzative che nel suo percorso di studi lo studente andrà ad apprendere.

Studi mirati ad imprenditori e lavoratori ed un fitto collegamento con il mondo del lavoro che si sposano perfettamente con le attuali esigenze.

I punti di forza delle due realtà universitarie presenti in Confcommercio VdA oltre al fatto che non sono previsti test d’ingresso sono le vantaggiose agevolazioni economiche sulla retta fino al 50% di sconto, un ampio ventaglio di offerte formative che spaziano dai settori giuridico economici a quelli legati alle strategie e gestione del turismo enogastronomico. Svariate le convenzioni in essere: studenti sino ai 21 anni, forze armate e forze dell’ordine, donne incinte, dipendenti e figli della Camera di Commercio e molto altro.

Unimercatorum e Pegaso sono anche riconosciute come università delle imprese del Made in Italy e del commercio indirizzate alla digitalizzazione per cercare facoltà al momento non presenti in Valle d’Aosta.

62 corsi di laurea

205 Master

154 corsi di perfezionamento

56 corsi di alta formazione

Riconoscimenti CFU e attività lavorativa

Agevolazioni economiche

Questo e molto altro sono Unipegaso e Unimercatorum.

Le iscrizioni per il nuovo anno accademico sono ufficialmente aperte!!

Cosa aspetti a fare la tua iscrizione? Puoi trovare il percorso di laurea che più si adatta alle tue esigenze.

Hai invece ancora qualche dubbio sul percorso universitario da intraprendere?

Confcommercio Valle d’Aosta è pronta a consigliarti e indirizzarti!

Contatta Confcommercio Valle d’Aosta per ogni informazione

351.9790635

0165 40004 (int 2)

eipoint.ascomvda@unimercatorum.it