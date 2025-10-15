“Unité in movimento per la salute”: camminate, racconti e benessere per tutto ottobre

Anche ad ottobre “Unité in movimento per la salute” continua a camminare, letteralmente. Il progetto – finanziato dalla Strategia Aree Interne Grand-Paradis e promosso insieme all’Azienda Usl Valle d’Aosta, all’Unité des Communes Valdôtaines Grand-Paradis, Centro Servizi Valle d’Aosta del Consorzio Turistico Val d’Ayas Monte Rosa e alla cooperativa sociale Noi e gli Altri – prosegue il suo percorso di benessere diffuso attraverso passeggiate gratuite, incontri e formazione.

L’obiettivo è chiaro: promuovere il movimento fisico come abitudine quotidiana, occasione di benessere personale e di socialità, anche nella stagione più fredda.

I 13 percorsi “1 km in salute”, sparsi nei comuni dell’Unité Grand-Paradis, sono stati arricchiti da pannelli segnaletici che valorizzano l’esperienza lungo il tragitto. Ogni pannello contiene due QR code:

il primo rimanda a un podcast narrativo , un racconto coinvolgente da ascoltare mentre si cammina: “1 km di storie”;

rimanda a un , un racconto coinvolgente da ascoltare mentre si cammina: “1 km di storie”; il secondo dà accesso a tutti i 13 percorsi della rete, così da poterli scoprire e percorrere anche in autonomia, quando si vuole.

Un invito a tutti: andate a scoprire i percorsi, portate amici, famiglia e scarpe comode. La salute si costruisce passo dopo passo.

Le camminate gratuite di ottobre: musica, natura e movimento

Anche per il mese di ottobre sono in programma due format di camminata:

“1 km di passi” : escursioni naturalistiche con guide esperte;

: escursioni naturalistiche con guide esperte; “1 km di musica”: camminate animate dal canto condiviso con Silvana Bruno, per unire movimento e armonia.

CALENDARIO DELLE USCITE:

“1 km di musica”

Sabato 25 ottobre ore 14 – Villeneuve

“1 km di passi”

Sabato 18 ottobre ore 11 – Arvier

Domenica 19 ottobre ore 11 – Rhêmes-Saint-Georges

Mercoledì 22 ottobre ore 11 – Cogne

Venerdì 24 ottobre ore 11 – Avise

Domenica 26 ottobre ore 11 – Valgrisenche

Martedì 28 ottobre ore 11 – Introd

Giovedì 30 ottobre ore 11 – Saint-Pierre

Per partecipare o avere informazioni, invia un messaggio WhatsApp o chiama dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, al numero: 379 199 7698.

Il punto di ritrovo sarà indicato al momento dell’iscrizione. Lo staff del progetto – riconoscibile grazie alla maglietta ufficiale – sarà pronto ad accogliervi.

Formazione per i fisioterapisti: la promozione della salute parte da chi la cura

“Unité in movimento” è anche un’opportunità di crescita professionale. In queste settimane si sta svolgendo un corso di formazione rivolto ai fisioterapisti dell’Azienda Usl Valle d’Aosta, con l’obiettivo di trasferire l’esperienza maturata sul campo in questi mesi.

Al centro del corso: il ruolo attivo del fisioterapista nella promozione della salute; le buone pratiche già adottate in altre regioni, come Toscana e Friuli Venezia Giulia, dove la Casa di Comunità è già una realtà, e i fisioterapisti sono punti di riferimento locali; i dati sull’efficacia della riorganizzazione dei servizi sanitari e sul reale impatto delle attività preventive sulla salute della popolazione.

Un passo concreto per rendere il fisioterapista sempre più vicino alla comunità, come professionista della salute e promotore di stili di vita sani e attivi.

Cammina, ascolta, scopri. Prenditi cura di te, un passo alla volta.

Partecipa alle iniziative gratuite di ottobre e vai a conoscere i 13 percorsi “1 km in salute” dell’Unité Grand-Paradis.