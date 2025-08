Università della Valle d’Aosta: sei corsi di laurea per aprirti al mondo

Hai finito le superiori e stai cercando il percorso giusto per te? All’Università della Valle d’Aosta, puoi puntare su sei corsi di laurea dal forte respiro internazionale. Qui, potrai coltivare la tua passione per le lingue, la psicologia e l’insegnamento oppure costruire il tuo futuro nel mondo dell’economia, del management e delle relazioni internazionali. Troverai un ambiente stimolante, una sede all’avanguardia nel centro della città di Aosta, corsi pensati per darti competenze concrete e opportunità per vivere esperienze di stage e studio all’estero.

Per capire quale possa essere il corso più adatto a te, durante tutta l’estate puoi prenotare una consulenza gratuita con i referenti degli Uffici Orientamento e Diritto allo studio. Inoltre, venerdì 29 agosto, dalle 14.00 alle 17.30 nella sede di Aosta in via Monte Vodice, si terrà l’Open Day, che ti permetterà di scoprire da vicino l’ambiente universitario. Le iscrizioni ai corsi di laurea, per l’anno accademico 2025/2026, sono aperte fino all’8 settembre (ore 12.00) sul sito www.univda.it.

I corsi di laurea triennali

Lingue e comunicazione per l’impresa e il turismo

Vuoi viaggiare, imparare le lingue e costruire una carriera nel turismo o nel commercio internazionale? Questo corso triennale, al primo posto della classifica Censis per qualità della didattica, ti prepara a farlo unendo competenze linguistiche avanzate a solide basi economiche e comunicative. Potrai scegliere tra tre indirizzi: Culture and Tourism, International Commerce e International Tourism and Communication, quest’ultimo con doppio diploma in collaborazione con l’Université Savoie Mont Blanc e Avignon Université. Completano il percorso lo studio di tre lingue (inglese, francese e, a scelta, spagnolo o tedesco) e uno stage in Italia o all’estero.

Scienze e tecniche psicologiche

Se ti interessa capire la mente umana, avvicinarti a una carriera nel sociale e contribuire al benessere delle persone e della comunità, questo è il corso triennale che fa per te. Offre una solida base teorica e molte occasioni di pratica tramite laboratori e tirocini, spesso in collaborazione con professionisti del territorio. Il corso permette di accedere a master e corsi di laurea magistrali in Psicologia. Al termine dei tre anni, sarà possibile operare negli ambiti dei servizi socio-assistenziali sotto la diretta responsabilità di figure professionali formate in ambito clinico.

Economia e management

Desideri una formazione pratica e aggiornata per entrare nel mondo dell’impresa o della finanza? Questo corso triennale ti offre due indirizzi: Economia e gestione delle imprese, incentrato sulle dinamiche aziendali, ed Economia e analisi dei sistemi economici, focalizzato su mercati e politiche economiche. Il piano di studi affronta temi attuali come sostenibilità, finanza e turismo, e include stage qualificati e opportunità di studio all’estero. Un percorso concreto per chi aspira a lavorare in aziende, istituzioni e mercati internazionali.

Scienze politiche e delle relazioni internazionali

Se sei appassionato di politica e dinamiche globali, questo corso interdisciplinare ti consentirà di interpretare le trasformazioni sociali, politiche ed economiche a livello nazionale e internazionale. Tra i punti di forza: doppio diploma con l’Université Savoie Mont Blanc e l’Universidad de Zaragoza, stage riconosciuti in realtà nazionali e internazionali, oltre a scambi Erasmus con prestigiosi atenei europei e possibilità di svolgimento di 6 dei 18 mesi di tirocinio validi per l’esame di stato da consulente del lavoro, in convenzione con gli Ordini del Piemonte e Valle d’Aosta.

E se lavori, potrai seguire a distanza le repliche serali delle lezioni del primo e del secondo anno di corso. In più per i dipendenti della Pubblica Amministrazione sono previste delle agevolazioni tariffarie.

I corsi di laurea magistrale

Economia e politiche del territorio e dell’impresa

Vuoi occuparti di economia con uno sguardo attento al territorio, alla sostenibilità e allo sviluppo locale? Questo corso di laurea magistrale unisce competenze economico-aziendali a una solida preparazione giuridica, gestionale e linguistica con un focus sull’inglese tecnico per l’economia. Puoi scegliere tra due curricula: Mercato e impresa, orientato al settore privato, e Sviluppo del territorio, pensato per enti pubblici e organizzazioni locali. Il corso offre la possibilità di doppio diploma con l’Université Savoie Mont Blanc e l’Université Côte d’Azur, esperienze Erasmus e stage internazionali.

Scienze della formazione primaria (ciclo unico, 5 anni)

Il corso, della durata di cinque anni, forma insegnanti abilitati per la scuola dell’infanzia e primaria attraverso un percorso completo che unisce teoria, laboratori didattici e tirocini in istituzioni scolastiche. La formazione linguistica in italiano, francese e inglese è parte integrante del piano di studi, così come il tutorato personalizzato, che accompagna lo studente in ogni fase del percorso. L’obiettivo è preparare professionisti capaci di operare in diversi contesti educativi, sostenendo l’autonomia scolastica e rispondendo ai bisogni formativi dell’infanzia e della preadolescenza. Il test per l’accesso al corso si svolgerà il 12 settembre.

Come conciliare sport e studio: la dual career per studentesse e studenti atleti

Per il nuovo anno accademico, l’Università della Valle d’Aosta ha introdotto la dual career per studentesse e studenti sportivi, riconoscendo lo status di studente atleta agli iscritti a società sportive agonistiche affiliate a Federazioni riconosciute dal CONI e CIP. Un programma che offre numerose agevolazioni, tra cui la riduzione delle tasse universitarie, la possibilità di sostenere gli esami fuori sessione, deroghe alla frequenza, la sospensione temporanea della carriera. Sono inoltre previsti crediti per risultati sportivi e il supporto personalizzato di tutor dedicati, per conciliare al meglio studio e attività agonistica.

L’offerta formativa dell’anno accademico 2025/2026 è disponibile sul sito www.univda.it/Futuro studente.

Per maggiori informazioni

Ufficio Mobilità, Orientamento e Placement

Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste

Via Monte Vodice, Aosta

Tel: 0165 1875 300

Mail: orientamento@univda.it

www.univda.it

www.facebook.com/univda

www.instagram.com/univalledaosta/

www.youtube.com/uniaosta