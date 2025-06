Valpelline e Lucoli di nuovo a tavola insieme: torna “Seupa & Arrosticini”

C’è un filo invisibile, ma fortissimo, che da quindici anni lega la Valle d’Aosta e l’Abruzzo. Un legame nato nei giorni più difficili, quando la terra tremò e i volontari di Valpelline corsero in soccorso della comunità di Lucoli, colpita dal sisma. Da allora, quell’incontro è diventato tradizione, amicizia, scambio culturale. E soprattutto… gusto.

Torna anche quest’anno “Seupa & Arrosticini”, la festa che celebra la fratellanza tra due territori attraverso i sapori simbolo della loro identità: la Seupa à la Vapelenentse e gli Arrosticini di pecora. L’appuntamento è per domenica 22 giugno prossima, nell’area Attilio Rolando di Valpelline, con apertura alle ore 12 e formula self-service, senza bisogno di prenotazione.

Il menù completo (al costo di 15 euro, bevande escluse) propone: Seupa Vapelenentse. prosciutto crudo, patatine fritte, 5 arrosticini di pecora e dolce. Disponibile anche un menù senza glutine, grazie alla collaborazione con AIC Valle d’Aosta.

Dopo dodici edizioni vissute in tre — con la partecipazione anche di Mirandola, altra comunità amica incontrata nei giorni del terremoto — quest’anno l’iniziativa sarà “a due”: Valpelline e Lucoli. La cittadina emiliana è infatti impegnata in un importante evento e non è stato possibile individuare una data comune. Ma lo spirito resta lo stesso: un pranzo all’aria aperta, da vivere insieme, senza asporto, per riscoprire il gusto della condivisione.

L’intero ricavato sarà destinato ai lavori di sistemazione del magazzino della Protezione civile di Valpelline, in un perfetto cerchio che unisce convivialità, solidarietà e servizio alla comunità.

Per informazioni e contatti:

Sito web

Facebook

Instagram