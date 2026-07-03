Cogne Acciai Speciali disdetta il contratto integrativo, i sindacati proclamano uno sciopero per il 7 luglio

Dopo i contratti di solidarietà e la cassa integrazione, i lavoratori di Cogne Acciai Speciali chiamati a nuovi sacrifici. Con una pec arrivata il 1 luglio, l’azienda ha comunicato ai sindacati la disdetta unilaterale del contratto integrativo. Non solo. Ai sindacati vengono dati tre mesi di tempo, fino a fine settembre per trovare un accordo su un nuovo contratto.

‘Questa decisione non è un fulmine a ciel sereno, ma si inserisce in un clima aziendale profondamente deteriorato. – evidenziano le Rsu della Cas di Fim, Fiom e UIlm- Negli ultimi mesi abbiamo assistito ad un progressivo aumento delle contestazioni, alcune delle quali si sono trasformate in licenziamenti. (Nda almeno 4 da quanto si apprende) Senza contare decisioni unilaterali che gravano sulle nostre condizioni di lavoro e sui nostri diritti.’

Per i sindacati: ‘la disdetta dell’integrativo è l’ennesimo attacco frontale: l’azienda in

grave crisi economica vuole tagliare sui costi caricandoli sulle spalle delle lavoratrici e dei lavoratori.’

Le Rsu di Fim,Fiom e Uilm annunciano quindi contro tale decisione 8 ore di sciopero per martedì 7 luglio per tutti i turni di lavoro.

Un presidio verrà organizzato davanti alla

direzione Cogne in via Paravera che si terrà martedì 7 luglio dalle 9.

’Di fronte a un’azienda che decide di colpire lavoratrici e lavoratori – concludono le Rsu – l’unica risposta è l’unità e la lotta democratica per difendere i diritti di tutte e tutti.’