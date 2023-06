La Valle d’Aosta maglia nera nell’assistenza sanitaria

Cosa hanno in comune la Valle d’Aosta e la Calabria? Un sistema sanitario fra i peggiori d’Italia, almeno secondo il monitoraggio dei Livelli essenziali di assistenza (Lea) attraverso il nuovo sistema di garanzia, appena pubblicato dal Ministero della Salute. Già perché la nostra regione, un tempo invidiata e portata ad esempio per la qualità dei servizi offerti, si trova invece nel 2021 a peggiorare gli indicatori e a conseguire una bella insufficienza nelle tre macro-aree in esame: prevenzione, ospedaliera, distrettuale (negli anni pre pandemia non raggiungeva la soglia soltanto nell’area distrettuale). Come detto a fare compagnia alla Valle d’Aosta c’è solo la Calabria, mentre altre regioni (Provincia Autonoma di Bolzano, Molise, Campania, Sicilia e Sardegna) presentano punteggi inferiori alla soglia in una o più macro-aree.

Le criticità valdostane

Sull’area Prevenzione collettiva e sanità pubblica per il 2021 il punteggio della Valle d’Aosta si ferma a 45,31 (esito positivo nel range 60-100) risultando sotto la soglia di adempienza. In particolare vengono segnalate criticità per gli indicatori Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per ciclo base (polio, difterite, tetano, epatite B, pertosse, Hib); Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per la 1° dose di vaccino contro morbillo, parotite, rosolia (MPR); Copertura delle principali attività di controllo per la contaminazione degli alimenti, con particolare riferimento alla ricerca di sostanze illecite, di residui di contaminanti, di farmaci, di fitofarmaci e di additivi negli alimenti di origine animale e vegetale.

Nella macro area Distrettuale la Valle d’Aosta arriva nel 2021 ad un punteggio di 49,31 (esito positivo nel range 60-100). I problemi più vengono rilevati per l’intervallo Allarme-Target dei mezzi di soccorso; il tasso di pazienti trattati in assistenza domiciliare integrata per intensità di cura ; la percentuale di re-ricoveri tra 8 e 30 giorni in psichiatria; il numero deceduti per causa di tumore assistiti dalla Rete di cure palliative sul numero deceduti per causa di tumore; il n° di anziani non autosufficienti in trattamento socio-sanitario residenziale in rapporto alla popolazione residente, per tipologia di trattamento (intensità di cura).

Infine sull’area Ospedaliera la Valle d’Aosta si vede assegnare un 52,59 (esito positivo nel range 60-100). A determinare il “voto” sono fra l’altro i risultati negativi per la quota di interventi per tumore maligno della mammella eseguiti in reparti con volume di attività superiore a 150 (con 10% tolleranza) interventi annui; la proporzione di colecistectomie laparoscopiche con degenza post-operatoria inferiore a 3 giorni; la percentuale di parti cesarei primari in maternità di I livello o comunque con <1.000 parti e la percentuale parti cesarei primari in maternità di II livello o comunque con ≥ 1.000 parti.

“La lettura dei risultati dell’anno 2021 – scrive il Ministero – per le tre macro-aree di assistenza evidenzia, relativamente agli indicatori CORE, ancora diverse criticità attribuibili, in parte, all’evento pandemico; analogamente a quanto previsto per il 2020, considerata l’impossibilità di procedere con una valutazione che potesse essere disgiunta dagli effetti della pandemia, è stato stabilito che tutti gli indicatori del NSG (Nda nuovo sistema garanzia) fossero calcolati a scopo informativo sull’intera annualità 2021”.

Cos’è il nuovo sistema di garanzia

Il Sistema di Garanzia rappresenta lo strumento attraverso il quale il Governo assicura a tutti i cittadini italiani che l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) avvenga in condizioni di qualità, appropriatezza ed uniformità. Introdotto nel 2000, definisce un set di 88 indicatori distribuiti per macro-aree: 16 per la prevenzione collettiva e sanità pubblica; 33 per l’assistenza distrettuale; 24 per l’assistenza ospedaliera; 4 indicatori di contesto per la stima del bisogno sanitario; 1 indicatore di equità sociale; 10 indicatori per il monitoraggio e la valutazione dei percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali (PDTA). Questi ultimi si riferiscono a 6 PDTA (broncopneumopatia cronica ostruttiva-BPCO, scompenso cardiaco, diabete, tumore della mammella nella donna, tumore del colon, tumore del retto) e consentono di monitorare e valutare il percorso diagnostico-terapeutico specifico per ciascuna delle patologie considerate.

All’interno del Sistema di Garanzia è individuato un sottoinsieme di indicatori, denominato CORE, da utilizzare per valutare sinteticamente l’erogazione dei LEA attraverso: 1. il confronto delle misure degli indicatori con delle misure di riferimento, tenuto conto dell’andamento temporale; 2. un punteggio per indicatore, secondo una scala definita di valori; 3. un risultato globale regionale che indica entro quale soglia deve ritenersi garantita l’erogazione dei Lea; 4. un risultato globale nazionale, che permette di monitorare il Paese nel tempo e di confrontarlo con altre realtà a livello internazionale.