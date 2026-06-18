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  • Aosta
  • Ultima modifica: 18 Giugno
  • 10:51

Pavese, Brancati, Saragat e l’incanto di Husmann. Ecco le tracce della prima prova della maturità 2026

Sono 930 gli studenti valdostani impegnati nell'esame di maturità 2026. Oggi la prima prova di italiano. Tra le tracce ministeriali anche Piero Bianucci, Frank Furedi e Mario Calabresi.
Scuola Liceo Classico Classe
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Questa mattina, giovedì 18 giugno, ha preso il via in tutta Italia l’esame di maturità. Nella nostra regione sono 930 le studentesse e gli studenti impegnati, che questa mattina hanno cominciato con la prima prova scritta, ovvero il tema di italiano.

Come ogni anno, non sono mancate le sorprese tra le prove preparate dal Ministero dell’istruzione e del merito. A partire proprio dalla tipologia A – l’analisi del testo – che oltre alla poesia con Cesare Pavese (e il componimento Passerò per piazza di Spagna), per la prosa rispolvera Vitaliano Brancati con il testo I piaceri.

Per la tipologia B – il testo argomentativo –, la traccia B1 (Ambito storico-politico) ecco invece l’Assemblea Costituente, con un estratto del discorso di insediamento del presidente Giuseppe Saragat. Per quanto riguarda la traccia B2 (quindi di Ambito scientifico/comunicazione), la traccia proposta è l’opera Te lo dico con parole tue. La scienza di scrivere per farsi capire di Piero Bianucci. Per l’Ambito geopolitico (la traccia B3), si parla del tema delle frontiere attraverso il saggio I confini contano. Perché l’umanità deve riscoprire l’arte di tracciare frontiere di Frank Furedi.

Due le tracce che riguardano il tema di attualità (quindi la tipologia C). Da un lato la riflessione sul concetto di “incanto” partendo dall’articolo di Wenke Husmann – pubblicato su Internazionale intitolato Funziona a meraviglia; dall’altro un approfondimento sul concetto di “fatica seguendo un estratto dal libro Alzarsi all’alba di Mario Calabresi.

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