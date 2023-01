Torna la mostra-laboratorio itinerante dedicata alle scuole su “Le Meraviglie della Scienza”

Dopo la sospensione a causa della pandemia torna la mostra-laboratorio itinerante su “Le Meraviglie della Scienza“, dedicata alle classi di tutti gli ordini e gradi. L’inaugurazione sarà il 6 febbraio alle 11 nella sede dell’Istituzione Scolastica “Manzetti”, in via Chambery 105 ad Aosta, per poi spostarsi secondo il seguente calendario:

La mostra era stata programmata per ricordare i 150 anni dalla nascita della Tavola Periodica di Mendeleev, da cui infatti si snoda il percorso di scoperta: ogni tappa prevede un piccolo laboratorio, che permette di approfondire i diversi temi, ma consente anche numerosi collegamenti pluridisciplinari, tra le scienze, chimica, fisica, biologia e scienze della terra, oltre che con la storia, l’ambiente e l’attualità.

I laboratori saranno animati, come in passato, in collaborazione con le classi della scuola secondaria che ospiteranno la Mostra Laboratorio itinerante, attraverso le coinvolgenti modalità della peer education: gli studenti accompagneranno gli alunni in visita nel percorso, alla scoperta di vari exhibit, approfondendo i contenuti in relazione all’età dei visitatori.

“Dopo le limitazioni imposte dal periodo pandemico”, commenta l’assessore all’istruzione Luciano Caveri, “la visita o l’animazione della mostra, da parte degli alunni delle scuole valdostane, segna un momento importante di ripresa di una attività educativo-didattica estremamente coinvolgente per bambini e ragazzi, che li vede protagonisti”.