Svelato il manifesto della 1026a Fiera di Sant’Orso

E’ firmato dallo Studio Arsenale di Davide Bongiovanni, con le illustrazioni di Annie Roveyaz il manifesto della Fiera di Sant’Orso 2026, svelato oggi, e che da domani, venerdì 21 novembre sarà esposto in piazza Émile Chanoux, all’interno del Mercatino di Natale Marché Vert Noël.

“Nasce dal ricordo delle veillà d’antan, le lunghe sere d’inverno in cui ci si riuniva per trascorrere il tempo insieme – chi ricamando, chi scolpendo, chi cantando – e accompagna idealmente il visitatore in un viaggio nel tempo, fino alla Foire dei giorni nostri. – spiega una nota – Anche i colori seguono questo percorso: dal buio mai cupo, ma colmo di gioia, calore e condivisione, alla luce del giorno, simbolo della festa che ogni anno illumina il cuore di Aosta. Pensato per essere osservato con attenzione, il manifesto è ricco di dettagli e di piccoli racconti da scoprire. Attraverso il tratto e i colori, restituisce l’essenza più autentica della Foire de Saint-Ours: un evento vivo e partecipato, fatto di suoni, voci e volti, di artigianato e sapori, di oggetti e colori”.

Il Marché Vert Noël sarà anche quest’anno l’occasione per promuovere la Millenaria. Uno spazio dedicato ospiterà dimostrazioni di tecniche e lavorazioni artigianali, offrendo ai visitatori, nei fine settimana, un’esperienza unica nel mondo dell’artigianato locale. Nello chalet adiacente all’area dimostrazioni sarà inoltre possibile ammirare manufatti che spaziano dalle lavorazioni in rame alla scultura in legno, dalla tintura naturale dei filati alla modellazione dell’argilla. Durante tutto il periodo di apertura dei mercatini si alterneranno quindici artigiani conferitori de L’Artisanà, ognuno dei quali presenterà e venderà i propri oggetti unici, frutto di creatività, manualità e di una tradizione millenaria che valorizza le tecniche artigianali.

“La Fiera di Sant’Orso – sottolinea in una nota l’Assessore Luigi Bertschy – rappresenta da oltre un millennio il cuore pulsante della tradizione artigiana valdostana. L’esposizione del manifesto nella suggestiva cornice del Marché Vert Noël, in piazza Émile Chanoux è sempre l’occasione per annunciare la 1026ª edizione della Foire in una location natalizia che unisce la magia delle feste alla storia della nostra comunità”.

Dal 16 ottobre le iscrizioni alla 1026a Fiera di Sant’Orso

15 ottobre 2025

Si aprono domani, giovedì 16 ottobre 2025, le iscrizioni, in modalità online, alla 1026a Fiera di Sant’Orso in programma nel centro storico della città di Aosta il 30 e 31 gennaio 2026.

La manifestazione comprenderà anche l’Atelier des Métiers, riservato alle imprese iscritte nel Registro dei produttori di opere dell’artigianato valdostano e il Padiglione enogastronomico con le imprese del settore agroalimentare, entrambi in programma dal 29 gennaio al 1° febbraio 2026.

Le adesioni dovranno pervenire online entro venerdì 14 novembre 2025 alla Struttura attrattività del territorio, internazionalizzazione e artigianato di tradizione. La modulistica di adesione e il regolamento per lo svolgimento della manifestazione sono reperibili sul sito regionale www.regione.vda.it – canale tematico Artigianato valdostano.

Il personale della segreteria della Struttura competente è a disposizione degli artigiani per la compilazione on line della richiesta di adesione alle manifestazioni nei seguenti giorni: lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 9.00 alle 14.00; martedì e giovedì, dalle 9.00 alle 16.00. Venerdì 14 novembre 2025, ultimo giorno utile per l’iscrizione, l’orario di apertura dello sportello è prorogato alle ore 16.00. Si ricorda che, per accedere al servizio in sede, il richiedente dovrà essere munito di identità digitale attiva (Tessera Sanitaria – Carta Nazionale dei Servizi, SPID o Carta d’Identità Elettronica) e dei relativi codici di accesso.

Per le iscrizioni: www.regione.vda.it Per le info: www.lasaintours.it