C’era anche una delegazione valdostana al campeggio allievi dei Vigili del Fuoco volontari in Trentino

Hanno partecipato anche 27 allievi e 10 istruttori valdostani alla 23ª edizione del campeggio degli allievi dei Vigili del Fuoco volontari del Trentino, che si è conclusa domenica 5 luglio.

L’evento si è svolto nel Tesino in quattro giorni e ha coinvolto 848 ragazze e ragazzi tra i 10 e i 18 anni, affiancati da 391 istruttori.

A rappresentare la Valle d’Aosta erano gli allievi dei gruppi giovanili dei distaccamenti di Charvensod, Pollein, Saint-Christophe, Quart, Saint-Marcel, Nus, Châtillon e Valtournenche.

A supportare gli allievi erano presenti anche il vicecomandante del Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco Laurent Dunoyer e il presidente della componente volontaria, Gian Marco Grange.

Il campeggio, allestito su un’area di circa 15 mila metri quadrati a Pieve Tesino, ha alternato momenti di addestramento ad attività ricreative ed escursioni sul territorio. Alcune iniziative sono state inoltre dedicate alla figura di Alcide De Gasperi, originario di Pieve, e ai valori dell’autonomia, favorendo la crescita personale dei partecipanti e il rafforzamento dello spirito di squadra.

“Poter osservare da vicino la macchina organizzativa di questo campeggio ci ha permesso di apprezzare, ancora una volta, un sistema di volontariato che consideriamo una vera e propria eccellenza e un punto di riferimento ispiratore a livello nazionale, sia per capacità logistica che per radicamento sociale”, ha commentato Gian Marco Grange. “Il confronto diretto tra le nostre strutture e la Federazione trentina rappresenta un patrimonio di grande valore: ci consente di scambiare buone pratiche e di far respirare ai nostri giovani una visione del soccorso che va oltre i confini regionali. Siamo tornati in Valle d’Aosta arricchiti, con la certezza che queste sinergie tra territori siano la chiave per valorizzare e far evolvere costantemente il nostro operato al servizio dei cittadini”.

“Dal punto di vista tecnico e addestrativo”, ha aggiunto Laurent Dunoyer, “la partecipazione a questa manifestazione ha rappresentato un importante test operativo per gli allievi provenienti dagli otto distaccamenti della Valle. Confrontarsi in un contesto campale di 15.000 metri quadrati ha permesso di verificare sul campo l’applicazione delle procedure di addestramento e di valutare la capacità di risposta e di adattamento dei ragazzi in scenari complessi e diversificati. L’attività svolta nei quattro giorni di campeggio, incentrata su esercitazioni pratiche e simulazioni d’intervento, è stata fondamentale per implementare l’interoperabilità tra diverse realtà regionali”.

“La partecipazione dei nostri giovani volontari a questa importante esperienza”, ha dichiarato il Presidente della regione Renzo Testolin, “rappresenta un investimento sul futuro del Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco volontari e, più in generale, della nostra comunità. Occasioni come questa consentono ai ragazzi di crescere non solo sotto il profilo tecnico e operativo, ma anche umano, attraverso il confronto con coetanei di altre realtà, la condivisione di valori quali il servizio, la solidarietà e il senso di responsabilità”.