Coronavirus, al via la distribuzione di 70mila mascherine per la popolazione

Aosta - La protezione civile sta distribuendo ai comuni 70.000 mascherine protettive in tessuto non tessuto da destinare alla popolazione. Saranno i comuni a comunicare ai propri cittadini dove e quando sarà possibile ritirare la mascherine.

Sono 70.000 le mascherine protettive in tessuto non tessuto che la Protezione civile sta distribuendo ai comuni, da destinare alla popolazione. A ciascun ente andrà un numero di mascherine pari a circa la metà degli abitanti. L’obiettivo è infatti di consegnarne una o due per nucleo familiare. Ad Aosta ad esempio ne sono state destinate 19mila. Assieme alle mascherine verrà diffuso un vademecum per il loro corretto utilizzo.

Le mascherine protettive fornite non sono destinate a un uso di tipo sanitario-ospedaliero-ambulatoriale, in quanto non certificate per tale utilizzo, ma sono comunque riconosciute “mascherine filtranti” e quindi in grado di contribuire alla riduzione dei possibili contagi.

“Le stesse mascherine – spiega una nota della Regione – forniscono comunque un certo grado di protezione, anche se minore rispetto ai dispositivi per sanitari, anche nei confronti dei ‘droplet’ emessi da terze persone, come dimostrato da recenti test di laboratorio effettuati dall’Arpa della Regione Lazio”.

Saranno i comuni a comunicare ai propri cittadini dove e quando sarà possibile ritirare la mascherine.