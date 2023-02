Al Festival di Sanremo anche quattro cuoche valdostane di Lady Chef

Il compartimento Lady Chef, appartenente alla F.I.C. (Federazione Italiana Cuochi), nasce in Friuli Venezia Giulia dall’idea di un gruppo di cuoche che, nel 1996, decidono di dare visibilità al ruolo della “donna chef”, in un campo alimentato dal savoir faire femminile, ma dominato dalla figura professionale dello Chef maschile. Da lì la sezione cresce sempre di più, dedicandosi ad attività di volontariato e di promozione del territorio, aumentando la professionalità delle chef attraverso una formazione continua e diventando presente in tutte le regioni italiane. A spiegare alcune iniziative promosse dal Dipartimento Lady Chef Valle D’Aosta è la responsabile Ornella Corsi: “Negli anni passati abbiamo partecipato ad eventi per sostenere l’Associazione Parkinson Valle d’Aosta ed è nei nostri progetti e intenti di portare avanti delle iniziative dedicate alle donne che subiscono violenza, in collaborazione con le associazioni che operano in questo senso. A novembre del 2022 abbiamo invece lavorato con la Tavola Amica della Caritas per la Giornata dei poveri”.

L’edizione 2023 è la seconda che vede la partecipazione del compartimento Lady Chef nelle cucine di “Casa Sanremo”, l’Area Hospitality nata nel 2008 per creare un hub riservato a tutti i giornalisti, gli artisti e gli addetti ai lavori che confluiscono ogni anno nella “Città dei fiori” per il Festival della Canzone Italiana. La partecipazione delle Lady Chef all’evento, che nel suo spazio enogastronomico vuole sostenere i marchi eccellenti del nostro Paese, è stata voluta e promossa dalla coordinatrice nazionale Alessandra Baruzzi. Per la Valle d’Aosta, Simona Chabod e Annamaria Dublanc sono state impegnate nel servizio martedì, durante la prima giornata del Festival, mentre Giuseppina Serra e Ornella Corsi nella giornata di mercoledì.

“Il servizio è stato molto semplice, l’organizzazione era perfetta e ci siamo mosse molto bene”, spiega Giuseppina Serra, “nella giornata di mercoledì abbiamo cucinato dei piatti della cucina campana, collaborando con le Lady Chef della Campania. È stata un’esperienza davvero entusiasmante e, anche se non ci è capitato di servire ai cantanti in gara, probabilmente impegnati in prove ed esibizioni, abbiamo potuto vedere dei volti noti passeggiando per la città”.

Per Giuseppina e Ornella, però, il ritorno in Valle durerà solo qualche giorno e tra poco sarà tempo di preparare di nuovo i bagagli per un altro evento importante nel mondo della cucina. Dal 19 al 22 febbraio 2023 avrà infatti luogo a Rimini la 7^ edizione dei Campionati della Cucina Italiana, dove ci sarà una sezione dedicata alle Lady Chef in cui verrà decretata la migliore cuoca italiana. A rappresentare la Valle d’Aosta sarà proprio Giuseppina Serra, che sarà accompagnata da Ornella o, come dice lei, la sua “seconda mamma”. “Non mi aspettavo neanche di essere scelta per partecipare ai mondiali. Se per me la cucina è nata come un gioco, perché la vivo prima di tutto come un divertimento, adesso la questione diventa seria e devo metterci tutta la mia esperienza e ciò che mi viene meglio fare, perché dovrò rappresentare tutte le Lady Chef valdostane”.