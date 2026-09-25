Il meteo in Valle d’Aosta per il fine settimana

Sarà un fine settimana stabile e soleggiato in Valle d’Aosta, con qualche nuvola al mattino nelle valli, destinata a dissolversi, e annuvolamenti pomeridiani sui rilievi di confine con il Piemonte. Le temperature saranno in lieve calo nelle valli, mentre in montagna le massime torneranno a salire domenica.

Sabato 26 settembre il cielo sarà abbastanza soleggiato, con qualche nuvola al mattino nelle valli in dissipazione, nubi alte e annuvolamenti presso il Piemonte nel pomeriggio. Le minime saranno in lieve calo nelle valli e in lieve aumento in montagna, mentre le massime saranno in lieve calo in montagna.

Ad Aosta sono previste temperature comprese tra 13 e 25 gradi. A Courmayeur si passerà da 12 a 25 gradi, a Donnas da 15 a 19, a Cogne da 10 a 21, a Gressoney da 11 a 21 e a Cervinia da 11 a 17 gradi.

In quota, lo zero termico sarà compreso tra 3.700 e 4.100 metri. I venti a 3.000 metri saranno deboli da nord-ovest, in rotazione da sud-ovest, con brezze nelle valli.

Domenica 27 settembre il tempo sarà soleggiato, con qualche nuvola al mattino nelle valli, in dissipazione, e annuvolamenti nel pomeriggio presso il Piemonte. Le temperature saranno in calo nelle valli, mentre le massime aumenteranno leggermente in montagna.

Ad Aosta la colonnina di mercurio oscillerà tra 13 e 25 gradi. Le massime raggiungeranno i 23 gradi a Courmayeur, i 21 a Donnas, i 20 a Cogne e Gressoney e i 17 a Cervinia.

Lo zero termico salirà tra 3.700 e 4.200 metri. I venti a 3.000 metri saranno deboli sud-occidentali, con brezze nelle valli.