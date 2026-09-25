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  • Aosta
  • Ultima modifica: 25 Settembre
  • 13:18

Il meteo in Valle d’Aosta per il fine settimana

Sabato abbastanza soleggiato con annuvolamenti pomeridiani verso il Piemonte, domenica prevale il sole. Temperature in calo nelle valli, con massime fino a 25 gradi ad Aosta.
Meteo cielo nuvole
Società

Sarà un fine settimana stabile e soleggiato in Valle d’Aosta, con qualche nuvola al mattino nelle valli, destinata a dissolversi, e annuvolamenti pomeridiani sui rilievi di confine con il Piemonte. Le temperature saranno in lieve calo nelle valli, mentre in montagna le massime torneranno a salire domenica.

Sabato 26 settembre il cielo sarà abbastanza soleggiato, con qualche nuvola al mattino nelle valli in dissipazione, nubi alte e annuvolamenti presso il Piemonte nel pomeriggio. Le minime saranno in lieve calo nelle valli e in lieve aumento in montagna, mentre le massime saranno in lieve calo in montagna.

Ad Aosta sono previste temperature comprese tra 13 e 25 gradi. A Courmayeur si passerà da 12 a 25 gradi, a Donnas da 15 a 19, a Cogne da 10 a 21, a Gressoney da 11 a 21 e a Cervinia da 11 a 17 gradi.

In quota, lo zero termico sarà compreso tra 3.700 e 4.100 metri. I venti a 3.000 metri saranno deboli da nord-ovest, in rotazione da sud-ovest, con brezze nelle valli.

Domenica 27 settembre il tempo sarà soleggiato, con qualche nuvola al mattino nelle valli, in dissipazione, e annuvolamenti nel pomeriggio presso il Piemonte. Le temperature saranno in calo nelle valli, mentre le massime aumenteranno leggermente in montagna.

Ad Aosta la colonnina di mercurio oscillerà tra 13 e 25 gradi. Le massime raggiungeranno i 23 gradi a Courmayeur, i 21 a Donnas, i 20 a Cogne e Gressoney e i 17 a Cervinia.

Lo zero termico salirà tra 3.700 e 4.200 metri. I venti a 3.000 metri saranno deboli sud-occidentali, con brezze nelle valli.

9 risposte

  2. è il trend di ogni fine settimana… cercano di far scappare i turisti .. sia in estate che in inverno! XD

    Rispondi

  4. Le cose in VdA non sono così floride in nessun settore , la politica di maggioranza è molto latente ! Non c’ è nessun programmo costruttivo sulla sicurezza e lo spaccio ! Lungo il centro storico è pieno di accattoni , anche davanti alla Chiesa di SantOrso e alla cattedrale ; gente che corre a tutta velocità , nelle vie pedonali , senza casco , previsto dal nuovo codice della strada ! Non ci sono controlli ; io da semplice cittadino ma come ex FF.OO. Noto della irregolarità incredibili contro tale codice , vi sono numeri incredibili, soprattutto donne che usano il cellulare in modo indiscriminato , in auto con bambini a bordo ! Sono per una corretta informazione con indagini giornalistiche mirate per sensibilizzare la politica e gli addetti ai lavori ! Grazie per l’ attenzione .

    Rispondi

    1. Mi scusi…ma ce c’entra con la pioggia?
      O forse la pioggia è anche colpa delle donne coi telefonini?

      Rispondi

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