Il meteo in Valle d’Aosta per il fine settimana

Sarà un fine settimana stabile e soleggiato in Valle d’Aosta, con qualche nuvola al mattino nelle valli, destinata a dissolversi, e annuvolamenti pomeridiani sui rilievi di confine con il Piemonte. Le temperature saranno in lieve calo nelle valli, mentre in montagna le massime torneranno a salire domenica.
Sabato 26 settembre il cielo sarà abbastanza soleggiato, con qualche nuvola al mattino nelle valli in dissipazione, nubi alte e annuvolamenti presso il Piemonte nel pomeriggio. Le minime saranno in lieve calo nelle valli e in lieve aumento in montagna, mentre le massime saranno in lieve calo in montagna.
Ad Aosta sono previste temperature comprese tra 13 e 25 gradi. A Courmayeur si passerà da 12 a 25 gradi, a Donnas da 15 a 19, a Cogne da 10 a 21, a Gressoney da 11 a 21 e a Cervinia da 11 a 17 gradi.
In quota, lo zero termico sarà compreso tra 3.700 e 4.100 metri. I venti a 3.000 metri saranno deboli da nord-ovest, in rotazione da sud-ovest, con brezze nelle valli.
Domenica 27 settembre il tempo sarà soleggiato, con qualche nuvola al mattino nelle valli, in dissipazione, e annuvolamenti nel pomeriggio presso il Piemonte. Le temperature saranno in calo nelle valli, mentre le massime aumenteranno leggermente in montagna.
Ad Aosta la colonnina di mercurio oscillerà tra 13 e 25 gradi. Le massime raggiungeranno i 23 gradi a Courmayeur, i 21 a Donnas, i 20 a Cogne e Gressoney e i 17 a Cervinia.
Lo zero termico salirà tra 3.700 e 4.200 metri. I venti a 3.000 metri saranno deboli sud-occidentali, con brezze nelle valli.
9 risposte
Un po’ di pioggia ci vuole
è il trend di ogni fine settimana… cercano di far scappare i turisti .. sia in estate che in inverno! XD
Siamo gentili nel resto Italia solo pioggia .
Le cose in VdA non sono così floride in nessun settore , la politica di maggioranza è molto latente ! Non c’ è nessun programmo costruttivo sulla sicurezza e lo spaccio ! Lungo il centro storico è pieno di accattoni , anche davanti alla Chiesa di SantOrso e alla cattedrale ; gente che corre a tutta velocità , nelle vie pedonali , senza casco , previsto dal nuovo codice della strada ! Non ci sono controlli ; io da semplice cittadino ma come ex FF.OO. Noto della irregolarità incredibili contro tale codice , vi sono numeri incredibili, soprattutto donne che usano il cellulare in modo indiscriminato , in auto con bambini a bordo ! Sono per una corretta informazione con indagini giornalistiche mirate per sensibilizzare la politica e gli addetti ai lavori ! Grazie per l’ attenzione .
Mi scusi…ma ce c’entra con la pioggia?
O forse la pioggia è anche colpa delle donne coi telefonini?
Che spettacolo queste piogge programmate ultimamente 🤣🤣🤣
non se ne può piuuuuu…al mare bisogna andare, e via da la vallee
E’ ancora qui?
Il clima e’ cambiato rassegniamoci…