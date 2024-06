Il carcere di Brissogne promuove l’occupazione delle persone detenute e in esecuzione penale esterna

Qualificare il lavoro penitenziario all’esterno del carcere e accompagnare la persona detenuta in un percorso di responsabilizzazione verso il mondo. Sono le basi e gli obiettivi del protocollo d’intesa firmato oggi nella sala conferenze dell’istituto penitenziario di Brissogne dal provveditore regionale dell’Amministrazione penitenziaria del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, Rita Monica Russo, dal presidente di Confindustria Valle d’Aosta Francesco Turcato, dal direttore Reggente dell’UEPE Piemonte e Valle d’Aosta, Antonella Giordano e dalla direttrice della Casa Circondariale di Brissogne Velia Nobile Mattei.

La Valle d’Aosta come regione campione

A partire dall’articolo 21 dell’ordinamento penitenziario che consente al detenuto di recarsi all’esterno unicamente per la prestazione lavorativa, la firma del protocollo prevede, per tutti gli associati di Confindustria Valle d’Aosta, la possibilità di accompagnare alcuni detenuti di Brissogne in percorsi formativi e di coinvolgerli in turni lavorativi diurni. L’avvio del progetto è in programma per settembre: dopo una una partenza graduale con piccoli numeri, dalle 3 alle 5 persone, si proverà ad arrivare alla decina durante le prime mensilità dell’anno prossimo.

La Valle d’Aosta è la prima regione italiana a firmare il protocollo con una Confindustria regionale. La proposta, ora, è quella di estendere l’iniziativa anche a Piemonte e Liguria per arrivare al resto d’Italia. “L’idea nasce grazie a una sinergia di persone che hanno voluto portare il bene al centro della vita dei detenuti. Siamo una regione campione: questo è l’inizio di un’avventura da portare in giro per l’Italia.” – ha commentato il presidente di Confindustria Valle d’Aosta Turcato.“L’approccio a questa firma è quello di ritenere il carcere una risorsa del territorio.” – ha aggiunto Russo.