La premessa, doverosa, è che l’apprezzata location del Teatro Romano, a causa dei lavori in programma, non era più disponibile per l’edizione 2022/2023 del Marché Vert Noël. Per questo motivo il Comune di Aosta, in collaborazione con l’Amministrazione regionale, la Chambre valdôtaine e una serie di partner privati, ha allestito il villaggio alpino, composto da 32 chalet, diffondendolo su tre piazze del centro cittadino: Piazza Severino Caveri, Piazza della Cattedrale e Piazza Roncas.

Inaugurato lo scorso 18 novembre, il mercatino di Natale di Aosta nella sua nuova location diffusa, ha già raccolto e sta raccogliendo sui social e nelle strade apprezzamenti e critiche. Da qui la decisione di lanciare un sondaggio, senza alcun valore statistico, lo ricordiamo, per consentire ai voi lettori di Aostasera.it di esprimervi su questa iniziativa che rimane, per la città, una delle più importanti attrazioni turistiche della stagione invernale.

Sarà possibile votare il “sondaggio” fino al 20 dicembre prossimo.