Salvarono un uomo in arresto cardiaco, encomio a due carabinieri

L’encomio semplice del Comandante della Legione carabinieri “Piemonte e Valle d’Aosta” è andato a due militari dell’aliquota radiomobile della compagnia di Châtillon/Saint-Vincent. A consegnarlo nella mattinata di oggi, mercoledì 26 novembre, all’appuntato scelto qualifica speciale Ricardo Vannucci e all’appuntato Antonio Fabio Vessicchio è stato il comandante del Gruppo Aosta, il colonnello Livio Propato.

Il riconoscimento è stato assegnato perché i due carabinieri, il 15 aprile dell’anno scorso, durante un servizio di perlustrazione, intervennero a Châtillon in aiuto di un uomo colto da arresto cardiaco. “Praticandogli immediatamente, alternandosi tra loro, le manovre di primo soccorso sino all’arrivo del personale medico”, si legge nella nota relativa alla concessione dell’encomio, i due militari contribuirono “alla ripresa delle minime funzioni vitali” e a scongiurare “più gravi conseguenze”.