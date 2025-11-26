Facebook Twitter Instagram Youtube

  • Aosta
  • Ultima modifica: 26 Novembre
  • 16:02

Salvarono un uomo in arresto cardiaco, encomio a due carabinieri

Il riconoscimento è stato assegnato a due militari dell’aliquota radiomobile della compagnia di Châtillon/Saint-Vincent. L’intervento risale al 15 aprile dell’anno scorso, durante un pattugliamento del territorio.
Encomio carabinieri Chatillon
Società

L’encomio semplice del Comandante della Legione carabinieri “Piemonte e Valle d’Aosta” è andato a due militari dell’aliquota radiomobile della compagnia di Châtillon/Saint-Vincent. A consegnarlo nella mattinata di oggi, mercoledì 26 novembre, all’appuntato scelto qualifica speciale Ricardo Vannucci e all’appuntato Antonio Fabio Vessicchio è stato il comandante del Gruppo Aosta, il colonnello Livio Propato.

Il riconoscimento è stato assegnato perché i due carabinieri, il 15 aprile dell’anno scorso, durante un servizio di perlustrazione, intervennero a Châtillon in aiuto di un uomo colto da arresto cardiaco. “Praticandogli immediatamente, alternandosi tra loro, le manovre di primo soccorso sino all’arrivo del personale medico”, si legge nella nota relativa alla concessione dell’encomio, i due militari contribuirono “alla ripresa delle minime funzioni vitali” e a scongiurare “più gravi conseguenze”.

Encomio carabinieri Chatillon
L’encomio ai due militari del norm di Châtillon/Saint-Vincent.

