Un volume e un’esposizione fotografica voluti come omaggio al mondo agricolo, un settore “che non viene riconosciuto come dovrebbe nella nostra comunità” per usare le parole dell’Assessore all’Agricoltura e Risorse naturali Marco Carrell. Sono stati presentati nella sede di Rue de la Maladière ieri, venerdì 20 giugno.

Ideata e curata da Nathalie Dorigato, l’opera dal titolo “Agricoltura e Risorse naturali in Valle d’Aosta – Agriculture et Ressources naturelles en Vallée d’Aoste” è un volume ricco di fotografie per cui sono stati coinvolti gli archivi istituzionali e 25 fotografi professionisti e amatori che hanno restituito la ricchezza del paesaggio agricolo, la peculiarità del lavoro dei campi e il fascino degli animali da allevamento.

“Questo libro ha il pregio di “fermare”, di raccontare il sistema Valle d’Aosta che si basa su piccoli, piccolissimi operatori, i nostri agricoltori e allevatori, che, oltre ad offrire prodotti di eccellenza, mantengono in ordine un territorio” ha sottolineato l’Assessore durante la presentazione alla stampa alla presenza della curatrice Nathalie Dorigato.

Al tavolo presente anche Verdiana Vono, autrice e dramaturga, che ha curato l’esposizione fotografica “La Main et le Geste en Agriculture”, un progetto nato non solo dall’osservazione del mondo agricolo, ma dalla volontà di rendere omaggio ai gesti che plasmano la terra, che nutrono i paesaggi e che, giorno dopo giorno, intrecciano il legame tra l’essere umano e la natura.

Esposta prima alla Maison du Val d’Aoste a Parigi ora la mostra è allestita in Valle d’Aosta, nella hall dell’Assessorato all’agricoltura di Regione Maladière a Saint Christophe, e visitabile dal 23 giugno al 31 luglio dal lunedì al venerdì con orario 9 – 17 .

Al termine della presentazione, dopo la visita all’esposizione arricchita da una traccia sonora realizzata con il supporto di Stefania Tagliaferri che ha prestato la voce all’esperienza performativa in abbinamento alla mostra. Al termine sono stati premiati i primi tre classificati per ogni categoria del concorso.