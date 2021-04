Vaccini, la Commissione parlamentare Antimafia vuole far luce sulla categoria “altro”

Chi sono le 8863 persone vaccinate in Valle d’Aosta che nel report del Ministero della Salute finiscono sotto la voce “altro”? A chiederlo alla regione è la Commissione parlamentare antimafia, intenzionata a far luce su questo elenco di vaccinati.

“Con il deputato Lattanzio che guida il comitato che coordina lo studio delle infiltrazioni nel mondo della pandemia – spiega il Presidente della Commissione parlamentare antimafia, Nicola Morra – abbiamo deciso di far chiarezza su un’anomalia che si sta verificando in quattro regioni”. Ricordando le categorie prioritarie da vaccinare – over 80, operatori sanitari e socio sanitari, forze armate e docenti – Morra sottolinea come nella categoria “altro” dovrebbero “ricadere le cosiddette categorie fragili: chi è immunodepresso, chi è malato oncologico, chi caregiver, chi ha patologie gravi”. Nella stessa categoria rientrano anche le persone con meno di 80 anni vaccinate nelle ultime settimane.

Oltre alla Valle d’Aosta i riflettori della Commissione antimafia sono puntati su Sicilia, Campania e Calabria.

“La commissione anti ‘ndrangheta della Regione Calabria ha promosso alcune audizioni di vertici delle organizzazioni sanitarie e regionali per capire se non ci sia dietro questa voce “altro” qualcosa che merita l’attenzione anche di chi indaga sui fenomeni mafiosi – dice ancora Morra – Avendo ricevuto questi input abbiamo deciso anche noi di assecondare questa indagine”.