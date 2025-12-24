Valle d’Aosta fortunata ad “Affari tuoi”, concorrente di Aymavilles vince 100mila euro

Al termine di una puntata carica di suspense e colpi di scena, il popolare gioco televisivo di Rai1 “Affari Tuoi” ha portato alla Valle d’Aosta 100mila euro in gettoni d’oro. A vincerli, la 27enne Micol, di Aymavilles, agente scelto della polizia di Stato. Elegante, in un vestito lungo color blu scuro, la nostra corregionale ha colpito il pubblico del programma condotto da Stefano De Martino per bellezza e presenza.

La manche di gioco ai “pacchi” – in cui è stata affiancata dal compagno, anch’egli poliziotto, conosciuto sul lavoro – era partita bene per la concorrente. Fino a non molti “tiri” dalla fine, era ancora disponibile il premio da 300mila euro, fatto che le ha consentito di rifiutare ben due offerte del “dottore” (la seconda, da 51mila euro).

Venuto meno il premio maggiore, Micol, forte di un sorriso smagliante, ha voluto continuare a giocare, senza cedere ad ulteriori offerte. Poco prima, aveva cambiato il suo pacco originario con quello della concorrente proveniente dalla Calabria (“regione in cui sono cresciuta, passando molte vacanze estive”, ha spiegato). Sarà un dettaglio cruciale, nello sviluppo della puntata.

Al termine della manche dei “pacchi”, rimasti sul tabellone 20mila euro e il premio minore “Gennarino”, la valdostana ha cambiato strada, scegliendo di giocare alla “regione fortunata”, per un montepremi di 100mila euro. E’ emerso che il suo pacco contenesse 20mila euro, ma a quel punto gli occhi di tutti erano già sulla cartina, con lei a scegliere la Calabria quale regione fortunata del giorno.

I motivi? Gli stessi spiegati in occasione del cambio pacco: “è una regione del cuore”. Da lì, De Martino ha scandito uno ad uno, con abile suspense, i nomi di tutte le regioni che non erano quella vincente. Quando, sul display che sovrasta lo studio, si è illuminata la sagoma della Calabria, regalando alla concorrente il premio, lei si è coperta il volto con le mani, incredula, mentre il compagno si è lasciato andare ad un urlo liberatorio.

Tra gli applausi dello studio, e le congratulazioni del conduttore, il luogo della felicità d’infanzia è diventato quello di una emozione difficile da dimenticare per Micol.