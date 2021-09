A Francesco Nicola e Susan Ostano l’Oropa Trail, Cheraz e Locatelli vincono fuori Valle

Il Tour Trail Valle d’Aosta si chiude, prima del “Finish Tour” del 17 ottobre, con l’Oropa Trail da 23 km con 1.300 metri di dislivello positivo. A portarsi a casa la vittoria sotto la pioggia sono stati Francesco Nicola e Susan Ostano.

Sui 78 atleti al via, Francesco Nicola è stato il più veloce, vincendo in 1h40’36” con appena 2” di vantaggio su Franco Chiesa e terzo posto per Emanuele Falla in 1h41’29”. Primo dei valdostani al traguardo Erik Bochicchio, quarto in 1h44’30”.

Al femminile vittoria per Susan Ostano in 2h07’33”, ampiamente davanti a Martina Baronio (2h20’46”) e Matilde Coppo (2h28’47”). Anche in questo caso, la prima valdostana è al quarto posto con le 2h30’13” di Elena Bétemps.

Sonia Locatelli vince a braccetto con Chiara Boggio l’Ultra Trail Lago Maggiore

Assorbito il ritiro al Tor des Géants, Sonia Locatelli è tornata alla vittoria da par suo con il primo posto ex aequo all’Ultra Trail Lago Maggiore da 81 km con 5.200 metri di dislivello. La valdostana è giunta al traguardo insieme a Chiara Boggio in 12h28’42”, in dodicesima posizione assoluta. La vittoria è andata a Matteo Breda in 10h33’58”.

A Davide Cheraz il Trail degli Eroi d 47 km

Vittoria in giro per l’Italia anche per Davide Cheraz al termine del raduno con la nazionale italiana di trail. Nella distanza intermedia da 47 km con 2900 metri di dislivello del Trail degli Eroi, Cheraz ha dato vita con Andreas Reiterer ad una bella sfida sul Massiccio del Grappa, in Veneto, riuscendo poi a spuntarla nel finale. Per il valdostano il tempo è stato di 4h20’47” contro le 4h22’52” di Reiterer e le 4h29’22” di Gil Pintarelli.