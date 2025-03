Ai campionati italiani di staffetta mista, la squadra di Federico Pellegrino è quarta

Non è bastato a Federico Pellegrino il miglior crono di frazione per conquistare una medaglia nei campionati italiani assoluti di staffetta mista (sci nordico) quest’oggi, sabato 29 marzo, a Dobbiaco, in Alto Adige. Il poliziotto valdostano, nella squadra delle Fiamme Oro 2, assieme a Martino Carollo e Maria Gismondi, ha chiuso in quarta posizione in 1h 29’ 42”.

Titolo italiano alle Fiamme Gialle, grazie a Giandomenico Salvadori, Caterina Ganz e Davide Graz (1h 28’ 28”), a precedere le Fiamme Oro 1 (Simone Daprà, Anna Comarella e Giovanni Ticcò, 1h 28’ 52”) e alle Fiamme Gialle 2 (Luca Del Fabbro, Francesca Franchi e Elia Barp, 1h 28’ 53”).

Al 7° posto, Esercito 2 (Martin Coradazzi, Cristina Pittin e Andrea Zorzi, 1h 30’ 28”), al 9° Esercito 1 (Paolo Ventura, Martina Bellini e Mikael Abram, 1h 32’ 27”) e al 10° Esercito 3 (Giacomo Gabrielli, Laura Colombo e Fabrizio Poli, 1h 34’ 38”).

Nella stessa località altoatesina, sempre oggi, si sono disputati i campionati italiani giovani di staffetta. Bronzo, tra i maschi, per il quartetto Asiva “A”, composto da Fabio Restano, Tommaso Cuc, Matteo Arlian e Gilles Margueret, sul traguardo in 1h 19’ 38”. Titolo tricolore di categoria alle Alpi Centrali “A” (Davide Negroni, Gabriele Matli, Daniel Pedranzini, Federico Pozzi, 1h 16’ 37”), seguiti dal Trentino “A” (Pietro Corradini, Andrea Goss, Federico Risatti, Luca Ferrari, 1h 18’ 45”).

In 14esima posizione, Asiva “B” (Yannick Farinet, Aron Benetti, Dennis Perrin, Orlando Carraro, 1h 27’ 50”); 26° Asiva “C” (Pierre Contoz, Emila Lazier, Achille Alden Glarey, Mathis Bastrenta, 1h 35’ 47”) e 33° la mista che ha schierato al lancio Matteo Maniezzo e in terza frazione Mattia Saracco.

In campo femminile, titolo all’Alto Adige “A” (Romina Bachmann, Marta Bellotti, Marit Folie, 1h 07’ 29”), davanti alle Alpi Occidentali (Giulia Ronchail, Beatrice Laurent, Lucia Delifino, 1h 09’ 41”) e al Veneto “A” (Caterina Milani, Anna Morandini, Vanessa Cagnati, 1h 10’ 10”). Al sesto posto, a venti secondi dal podio, Asiva “A” (Claire Frutaz, Vittoria Cena, Martina Bisson, 1h 10’ 27”), all’11° Asiva “B” (Corinne Beltrami, Emilie Gontier e Julie Bagnod, 1h 14’ 41”) e al 21° la mista Usa/Valle d’Aosta con Martina Tullia Trentin in terza frazione.