Al via il Giro della Valle d’Aosta, le tappe in diretta streaming su AostaSera

E’ tutto pronto per la partenza del 57° Giro Ciclistico Internazionale della Valle d’Aosta – Mont Blanc, la corsa a tappe per corridori Under 23 che si svolgerà da oggi, venerdì 16 luglio, a domenica 18 luglio 2021. Le tappe, per questa edizione della “ripartenza” saranno tre e si svolgeranno integralmente sul territorio valdostano, prevedendo una lunghezza totale di 418 chilometri per 11.000 metri di dislivello.

Prima tappa: Pollein – Pollein

La tappa di oggi, venerdì 16 luglio, sarà la Pollein – Pollein di 110 chilometri: si tratta di una frazione movimentata e nervosa, ricca di salite brevi ma impegnative e di discese tecniche. La prima maglia gialla, quindi, si assegnerà dopo aver affrontato i GPM di Jeanceyaz, Grand Brissogne, Terreblanche e Les Fleurs.

Seconda tappa: Valtournenche – Cervinia

Domani, sabato 17 luglio, sarà la volta della Valtournenche – Cervinia: i 160 chilometri di corsa con le ascese di Perloz, del Col d’Arlaz, del Col Tsecore, del Col Saint Pantaléon e di Cervinia saranno determinanti ai fini della classifica finale.

Terza tappa: Fénis – Cogne



Domenica 18 luglio, invece, la tappa Fénis – Cogne sancirà le gerarchie finali del Giro della Valle d’Aosta, dopo 150 chilometri e le salite di Doues, Verrogne, Les Combes e l’ascesa finale a Valnontey, nel cuore del Parco Nazionale del Gran Paradiso.

Le maglie dei leaders delle varie categorie del 57° Giro Ciclistico Internazionale della Valle d’Aosta – Mont Blanc saranno quattro. La maglia gialla del leader della classifica generale (sponsorizzata da Eaux Valdôtaines), quella a pois dei Gran Premi della Montagna (patrocinata da CVA Energie), quella rossa degli Sprint Catch (contraddistinta dal logo del Giro Ciclistico della Valle d’Aosta) e la maglia bianca riservata alla classifica a punti con l’emblema della Regione Valle d’Aosta.

“Le ripartenze non sono mai facili e nonostante il periodo di grande incertezza, siamo riusciti a proporre una corsa tutta disegnata sul territorio valdostano”, ha dichiarato Riccardo Moret presidente della Società Ciclistica Valdostana. “Ci abbiamo messo braccia, testa e cuore perché siamo dei grandi appassionati e perché volevamo far ritornare il ciclismo che conta sulle nostre strade. Una starting list di caratura mondiale e un percorso, come tradizione, ricco di salite renderanno memorabile anche questa edizione del Giro della Valle d’Aosta”.

AostaSera.it trasmetterà le tre tappe in diretta integrale, grazie allo streaming fornito dalla corsa e al supporto di Radio Proposta in Blu e Toscana Sprint.