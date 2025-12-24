Niente nuoto sotto l’albero per i residenti dell’Alta Valle: slitta ancora la riapertura dell’impianto

Babbo Natale non porterà la piscina ai residenti in Alta Valle. Slitta ancora di qualche settimana la data di riapertura dell’impianto.

Durante la conferenza stampa di fine anno di lunedì 22 dicembre, l’assessore regionale alle Opere pubbliche Davide Sapinet ha aggiornato sullo stato dei lavori: “Il 23 dicembre verranno ultimate tutte le opere della piscina di Pré-Saint-Didier. Gli impianti sono già funzionanti da giorni, sono in corso i collaudi su riscaldamento ed elettricità. La prossima settimana partiranno le operazioni di pulizia e il riempimento delle vasche, a cui seguirà il collaudo dell’impianto natatorio. Attendiamo solo l’esito di questi collaudi per poter comunicare la data ufficiale di riapertura.”

Forse ci siamo: durante le vacanze di Natale dovrebbe riaprire la piscina di Pré-Saint-Didier

21 novembre 2025 di Orlando Bonserio

Forse ci siamo. Durante le vacanze di Natale dovrebbe – l’esperienza insegna che il condizionale è d’obbligo – riaprire la piscina di Pré-Saint-Didier. Ieri c’è stato un nuovo sopralluogo, mancano ancora alcuni dettagli e poi il via.

“La ditta, che da luglio sta lavorando in penale, deve finire le ultime piastrellature, poi si procederà al riempimento delle vasche”, spiega l’assessore ai lavori pubblici, Davide Sapinet. “Il grosso del lavoro è l’avvio degli impianti: non solo il riscaldamento, ma anche l’impianto idraulico, la temperatura dell’acqua, il riempimento delle vasche. Sappiamo bene che l’avvio del tutto è molto articolato e richiederà almeno un paio di settimane, parliamo di una struttura molto complessa”. Intanto, si stanno smontando i ponteggi esterni ed il gestore – Regisport, lo stesso delle piscine di Aosta e Verrès – ha iniziato la parte “burocratica” per essere pronto a partire. L’impianto di riscaldamento verrà avviato tra oggi e domani, attorno al 9 dicembre verranno ultimate le operazioni di pulizia e nel mentre verranno riempite le vasche. Poi bisognerà tarare e uniformare gli impianti e montare scalette, trampolini e altri attrezzi. Ci sarà poi da sistemare la parte esterna, ma quello si farà in primavera.

“Se non dovessero emergere problematiche, apriremo sotto le feste. Dovrebbe essere tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026, noi ovviamente speriamo prima della fine dell’anno, sarebbe un bel segnale. La riapertura della piscina di Pré-Saint-Didier e del ponte di Chevril sono i due momenti clou di questa fine dell’anno”, conclude Sapinet.

I lavori alla piscina di Pré-Saint-Didier devono concludersi entro luglio. In caso contrario scattano le penali

23 maggio 2025

di Silvia Savoye

I lavori alla piscina di Pré-Saint-Didier dovranno esser terminati entro il mese di luglio, pena l’applicazione di penali contrattuali. Chiusa dal 2018, la struttura è oggetto di lavori di riqualificazione per 6,3 milioni di euro, a cui si somma il milione e 400 mila euro per l’inserimento di un idroscivolo. Da tempo i residenti aspettano la conclusione dei lavori per poter tornare ad utilizzare l’impianto, l’unico dell’Alta Valle.

“Nel 2018, sono emerse problematiche strutturali non risolvibili con interventi sommari, che hanno costretto alla chiusura anticipata per motivi di sicurezza. – ha ricordato ieri in Consiglio regionale l’Assessore alle Opere pubbliche Davide Sapinet, rispondendo ad una interrogazione del consigliere di Forza Italia Christian Ganis – A quel punto l’Amministrazione ha deciso di unire i lavori già progettati per l’efficientamento energetico con quelli necessari al consolidamento strutturale. Contestualmente è emersa la possibilità di ampliare le potenzialità del centro natatorio ad aspetti più ludici in coerenza con quelli sportivi”.

I lavori hanno però subito numerosi ritardi, dovuti – ha spiegato Sapinet – a fattori esterni come la pandemia, la carenza di materiali legata al Superbonus 110, l’aumento dei costi energetici, l’obbligo di rivalutare i prezzi previsto da un decreto del 2022 e l’adeguamento agli standard normativi. La piscina, progettata dall’architetto Gio Ponti, è inoltre un bene considerato “documento”, sottoposto a vincoli che hanno richiesto autorizzazioni aggiuntive. Più recentemente, sono stati necessari ulteriori adeguamenti richiesti da Deval e Vigili del fuoco, in particolare sugli impianti tecnici e antincendio.

Attualmente sono in fase di conclusione le piastrellature, le tinteggiature, l’illuminazione e l’installazione degli arredi. Seguiranno i collaudi, già in fase di organizzazione per evitare ulteriori slittamenti. “Il risultato sarà un impianto completamente rivisto sia dal punto di vista estetico che funzionale – ha dichiarato Sapinet –. I sopralluoghi svolti insieme al Comune, anche nei mesi recenti, mirano a garantire il rispetto delle scadenze”.

Critico il consigliere Christian Ganis, che ha parlato di “mancanza di attenzione nella gestione del cantiere”, evidenziando i danni economici causati a strutture ricettive e operatori locali. “È lecito chiedersi – ha detto – se vi sia stata un’adeguata pianificazione e un controllo efficace, perché questi ritardi danno l’idea di uno spreco di denaro pubblico”.

Si allontana ancora la riapertura della piscina di Pré-Saint-Didier

20 dicembre 2024

di Orlando Bonserio

Se a maggio si parlava di una riapertura della piscina di Pré-Saint-Didier per questo inverno, il traguardo di rivedere operativa la struttura regionale deve subire ancora un rinvio. Attualmente, infatti, la fine dei lavori è prevista per aprile 2025, con l’apertura “ipotizzabile per l’estate 2025”.

“Nel dettaglio, al momento sono ancora da effettuare alcune lavorazioni nell’interrato derivanti da una recente richiesta di adeguamento da parte del Corpo regionale dei Vigili del Fuoco, il completamento dell’impianto termico, i pavimenti, i rivestimenti e gli arredi”, si legge nella relazione aggiornata a dicembre 2024.

Il costo totale dei lavori ammonta a “circa 5,6 milioni di euro, ai quali sommare circa 1 milione di euro per la richiamata rivalutazione dei prezzi, prevista dalle norme vigenti”.

Discorso a parte per gli idroscivoli, che sono già stati finanziati e i cui lavori non condizioneranno la fruibilità della piscina una volta che sarà riaperta. “L’intenzione è quella di far svolgere alla nuova piscina della Valdigne un ruolo di riferimento per gli appassionati di nuoto ma anche per chi intenda distrarsi e divertirsi in tutti i periodi dell’anno”, si legge ancora nella relazione.

L’apertura della piscina di Pré-Saint-Didier slitta all’inverno 2024/25

24 maggio 2024

di Orlando Bonserio

Gli ultimi aggiornamenti di novembre 2023 (vedi sotto) parlavano di una riapertura della piscina di Pré-Saint-Didier per l’estate 2024. Ora che la bella stagione si sta avvicinando – almeno sul calendario – quella data è stata ulteriormente spostata a cavallo tra la fine dell’anno e l’inizio del 2025. A precisarlo è l’Assessore regionale alle Opere pubbliche Davide Sapinet, che spiega: “Stiamo monitorando attentamente l’avanzamento e le tempistiche dei lavori, a stretto contatto con la ditta appaltatrice e con l’amministrazione comunale di Pré-Saint-Didier. Nelle ultime settimane si è lavorato sugli impianti, mentre in questi giorni dovrebbero arrivare i serramenti la cui posa è prevista entro fine mese”.

Un capitolo a parte meritano gli idroscivoli esterni, “che sono stati scorporati da questi lavori per non allungare ulteriormente i tempi, e che devono essere compatibili anche con un intervento previsto dal Comune”. In assestamento di bilancio regionale sono stati erogati ulteriori 600.000 euro (che si aggiungono ai 7.450.000) per coprire l’aumento dei costi dei materiali. La piscina di Pré-Saint-Didier è chiusa dal 2018, anche se, come precisa ancora Sapinet, “l’intervento era programmato nel 2020, ma la caduta di alcuni calcinacci ha fatto sì che la piscina venisse chiusa da un giorno all’altro con due anni di anticipo. Poi è arrivato il Covid, con tutte le conseguenze negative che ha avuto su costi e tempi dei cantieri. Non vogliono essere delle scuse, ma sono dei dati oggettivi”.

Ad integrazione dei lavori sulla piscina – “che non sarà più la struttura che conosciamo ma rappresenterà, sposandosi con le vicine terme, un ulteriore valore aggiunto per tutto il territorio, con una gestione diversa dalle altre e una grande offerta anche per i più piccoli” – quella zona dell’Alta Valle conoscerà anche un’altra novità: una rotatoria sulla strada statale. “Negli accordi con l’Anas, la rotonda di Pré-Saint-Didier è una priorità”, continua Sapinet. “Quello è il punto di incontro tra due strade statali, di cui una porta a La Thuile che, tra la Coppa del Mondo di sci dell’anno prossimo e la sua importanza strategica durante la chiusura del Tunnel del Monte Bianco, è una località di eccellenza. La rotonda valorizzerà anche le altre realtà commerciali”. Non sarà l’unica rotatoria prevista in Valle d’Aosta per i prossimi anni: svincolo autostradale di Morgex, Saint-Vincent, Verrayes (Champagne), Saint-Pierre Priorato, Sarre Farmacia e Pont-Saint-Martin sono le prossime in programma.

La piscina di Pré-Saint-Didier potrebbe riaprire per l’estate 2024

23 novembre 2023

di Silvia Savoye

Si allungano ancora i tempi di riapertura della piscina di Pré-Saint-Didier, chiusa dall’estate del 2018 per importanti lavori di ristrutturazione. L’ultima ipotesi di fine lavori con consegna della struttura agli utenti è emersa oggi, giovedì 23 novembre, in Consiglio regionale. “Al momento si stima la riapertura della struttura per l’estate 2024” ha detto in aula l’Assessore alle Opere pubbliche Davide Sapinet.

“Conclusi i lavori di sostituzione della copertura e in attesa della fornitura dei serramenti, la ditta incaricata ha concluso gli interventi di consolidamento e sta procedendo con le lavorazioni interne al fabbricato legate agli impianti. – ha spiegato l’Assessore rispondendo ad una iniziativa di Stefano Aggravi di Rassemblement Valdôtain. L’avanzamento dei lavori non avrà soluzione di continuità anche durante la stagione invernale in quanto la presenza della copertura consente alle maestranze impegnate di effettuare le lavorazioni ancora previste”.

Fino ad oggi per gli interventi sulla piscina di Pré-Saint-Didier sono stati spesi circa a 3,2 milioni di euro, per lavori, spese tecniche e oneri di legge, a cui si aggiungeranno nei prossimi mesi altri 4.250.000 euro circa, per un totale di spesa di circa 7.450.000 euro lordi, di cui 2,8 milioni euro circa su risorse eurounitarie.

Alla piscina di Pré-Saint-Didier la novità degli idroscivoli

29 novembre 2022

di Silvia Savoye

E’ attesa nel 2023 la conclusione dei lavori della piscina di Pré-Saint-Didier, iniziati nel 2019. La struttura verrà riconsegnata agli utenti con una novità, gli idroscivoli esterni, utilizzabili tutto l’anno. La Giunta regionale ha, infatti, ieri approvato il Progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione dell’acquascivolo da 1,4 milioni di euro, che porta l’investimento totale per l’impianto natatorio a 6,7 milioni di euro.

“Gli idroscivoli rappresentano un valore aggiunto per la piscina di Pré-Saint-Didier – sottolinea l’Assessore Carlo Marzi- in quanto si completa l’offerta delle attività sportive già esistenti con la possibilità di svolgervi anche attività a carattere ludico e ricreativo. Considerata la valenza che la struttura riveste per l’intera alta valle, l’arricchimento delle sue potenzialità potrà portare attrattività con ricadute anche a livello turistico.”

Gli idroscivoli sono posizionati esternamente alla struttura, con partenza e arrivo interni alla stessa, in modo da poter essere utilizzati per tutto l’anno.

“L’intervento nella piscina – prosegue l’Assessore – integra le opere in corso di efficientamento energetico e consolidamento strutturale in corso che si prevede possano essere concluse entro la primavera del 2023. La Regione ha avviato da qualche anno un percorso complessivo di efficientamento energetico e consolidamento strutturale delle tre piscine di sua proprietà poste sul territorio valdostano”.

Gli interventi, in corso, si concluderanno nel 2024 con le opere di adeguamento della piscina di Verrès.

“Entro fine anno – evidenzia l’Assessore Marzi- gli uffici avranno impegnato l’intero stanziamento di 7,8 milioni di euro destinati con l’Assestamento di bilancio approvato dal Consiglio all’adeguamento degli impianti sportivi di interesse regionale”.

Nello specifico, la Giunta ha concesso un contributo al comune di Aosta di 759.000 euro per i maggiori costi dovuti all’aumento eccezionale dei prezzi dei materiali da costruzione per i lavori di manutenzione straordinaria sul Palaindoor e l’adeguamento ed ampliamento della pista di atletica Tesolin. E’ inoltre stato approvato un contributo al comune di Sarre, di 44.530 euro, per le spese relative ai lavori di manutenzione straordinaria dei campi del centro sportivo e delle aree annesse.