Argento per Matilde Abelli ai nazionali Cadetti di atletica

Medaglia di argento per Matilde Abelli (Cogne) sui 300 metri e quinta posizione per Carlotta Giovanetto (Pont Donnas) nella finale dei 300 ostacoli. Sono questi i risultati più importanti della rappresentativa valdostana, in divisa azzurra, ai campionati italiani Under 16 di Atletica, a Caorle, in Veneto.

Il momento della verità, per le due atlete valdostane è giunto nella mattinata di oggi, domenica 8 ottobre, a distanza di meno di un’ora l’una dall’altra, dopo che il giorno prima entrambe si erano tolte la soddisfazione (dopo aver posato con il campione olimpico Gianmarco Tamberi alla cerimonia di apertura) di vincere la propria batteria e guadagnarsi l’accesso alla finale con la “Q” grande.

Sabato era giunto un “comodo” 40”87, di conserva, nella seconda delle tre batterie dei 300mt per Matilde; mentre Carlotta si era subito presentata alla grande con un 45”73, che migliorava di 35 centesimi di secondo il vecchio primato regionale della specialità, detenuto dal 2012 da Eleonora Marchiando (46”08), e demoliva il precedente primato personale di 99 centesimi di secondo.

Oggi la prima a scendere in pista, alle 9.50, è stata Abelli, la portacolori della Cogne Aosta seguita da Michele Saba e Simonetta Callegari. Al via in quarta corsia, la velocista valdostana ha da subito macinato una grande velocità che l’ha proiettata avanti a tutte. In testa all’uscita dell’ultimo rettilineo non si è contratta, continuando a spingere sugli appoggi. Solo negli ultimi 20mt è stata sopravanzata di pochi centimetri dalla umbra Margherita Castellani che, chiudendo in 39″04 ha preceduto la valdostana di soli 13 centesimi di secondo. Per Matilde, un 39″17 che migliora nettamente il suo primato personale (39″40) e record regionale di categoria e che le regala il primo prestigioso podio di carriera.

Alle 10.25 è stata la volta di Giovanetto nella finale dei 300hs Cadette. Ai blocchi in 7a corsia, l’allieva di Cristina Ratto corre la prima parte di gara con le migliori, presentandosi sul rettilineo di arrivo quarta. Paga qualcosa nel finale, riuscendo comunque a migliorare ancora il proprio personale e record regionale, a distanza di un giorno, di 19 centesimi chiudendo in un’importante 45″54, 54 centesimi meglio del primato valdostano di Eleonora Marchiando.

Da Caorle la rappresentativa valdostana rientra anche con un terzo primato regionale di categoria. A migliorare se stessa, già detentrice della migliore prestazione under 16, Sylvie Vallet (Cogne) che ha limato di poco più di un secondo il tempo sulla distanza dei 1200 Siepi, correndo in 4’08”49.

Nella classifica per regioni, la formazione femminile della Valle d’Aosta si è piazzata al 18esimo posto con 112 punti, precedendo le formazioni di Calabria, Molise e Basilicata. Al maschile, evitata la posizione di fanalino di coda, 20esima con 60 punti, ma davanti ai coetanei del Molise che di punti ne hanno totalizzati 49.