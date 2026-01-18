Barp migliore di sempre: è 4° nella 10 km di Coppa del mondo, Pellegrino 8°

Podio sfiorato da Elia Barp nella 10 km a tecnica classica di Oberhof (Germania) di oggi, domenica 18 gennaio, valevole per la Coppa del mondo di sci nordico. Il veneto taglia il traguardo quarto, con un tempo di 21:26.6, a +17.5 dal vincitore, il norvegese Martin Loewstroem Nyenget (21:09.1). Per l’italiano è il miglior risultato della carriera a livello individuale.

Sul secondo gradino del podio, in una gara disertata da numerosi “big”, il finlandese Iivo Niskanen (+13.8) e terzo il norvegese Erik Valnes (+14.5). Oltre al valido piazzamento di Barp, prova positiva per gli azzurri, con altri due atleti nei primi dieci. In ottava piazza, il valdostano Federico Pellegrino (+37.4), reduce dal secondo posto nella Sprint di ieri, e decimo Davide Graz (+40.2, ex-aequo con il finlandese Arsi Ruuskanen).

Più distanti, per completare la compagine azzurra, Simone Daprà (31esimo, +1:12.7), Martino Carollo (36esimo, +1:21.5), Giandomenico Salvadori (44esimo, +1:28.1).

Il programma della tappa di Oberhof della Coppa del mondo ha visto anche, dalle 12.55 di oggi, la 10 km a tecnica classica femminile. La sola valdostana al via, Federica Cassol, si è piazzata quarantesima (26:27.6). Prima la finlandese Moa Ilar (24:37.0), a precedere l’austriaca Teresa Stadlober (+0.7) e la finlandese Jonna Sundling (+20.8).