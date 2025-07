Il Comitato regionale della Federazione Italiana Pallacanestro – Valle d’Aosta lancia due nuove iniziative formative per la stagione sportiva 2025/26, rivolte a chi desidera entrare nel mondo del basket dalla prospettiva dell’insegnamento e dell’arbitraggio. Due opportunità concrete per contribuire allo sviluppo del movimento cestistico regionale, con particolare attenzione ai più giovani.

Corso per istruttore regionale minibasket – iscrizioni aperte

Il primo appuntamento è con il corso per istruttori regionali di minibasket (1ª annualità), in programma nel mese di ottobre 2025. La formazione, della durata complessiva di 22 ore, si svolgerà in modalità mista: parte online per i contenuti teorici, e parte in presenza ad Aosta per gli esercizi pratici.

Il percorso è stato sviluppato in collaborazione con i tecnici federali Roberta Regis e Maurizio Cremonini, e include un modulo facoltativo a cura della psicologa dello sport Barbara Bononi, interamente offerto dal Comitato regionale. L’obiettivo è fornire ai partecipanti competenze aggiuntive in ambito relazionale ed educativo, strumenti sempre più necessari per lavorare con i giovanissimi in contesti sportivi.

Il costo del corso è di 200 euro, e l’avvio è previsto al raggiungimento di almeno 12 iscritti. Le manifestazioni di interesse devono essere inviate entro il 24 agosto attraverso la compilazione del form online. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere agli indirizzi minibasket@valle-daosta.fip.it e presidente@valle-daosta.fip.it.

Nuovo corso arbitri gratuito per ragazzi e ragazze dai 13 anni

La seconda iniziativa riguarda il settore arbitrale. Il Comitato regionale FIP-CIA Valle d’Aosta organizza un corso gratuito per arbitri di pallacanestro, aperto a ragazzi e ragazze a partire dai 13 anni, che inizierà all’inizio della stagione sportiva 2025/26.

Il corso prevede lezioni pratiche in palestra tenute dai formatori del settore giovanile arbitri, e si rivolge a chi desidera vivere il basket da una nuova prospettiva, contribuendo attivamente allo svolgimento delle partite.

I partecipanti avranno la possibilità di ricevere il kit arbitrale ufficiale, compreso di fischietto e divisa, e di accedere a un rimborso per ogni gara arbitrata, comprensivo di gettone e rimborso chilometrico. Inoltre, potranno essere coinvolti in manifestazioni, tornei ed eventi cestistici organizzati in tutta Italia. Le iscrizioni si effettuano inquadrando il QR code presente sulla locandina ufficiale o compilando il form dedicato. Per ogni ulteriore richiesta, è disponibile l’indirizzo settoregiovanile.cia.vda@gmail.com.