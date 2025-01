Bronzo per Nadine Laurent ai Campionati Italiani di Fondo Under 23

Si chiude con una medaglia di bronzo per la Valle d’Aosta la seconda giornata dei Campionati italiani Assoluti e Giovani di Fondo, disputata oggi, sabato 11 gennaio, al Lago di Tesero, in provincia di Trento. Durante la 10 km individuale in tecnica libera, valida anche come tappa di Coppa Italia, Nadine Laurent, atleta delle Fiamme Oro, ha conquistato il terzo posto nella categoria Under 23.

Il podio Under 23

Laurent ha completato il percorso con un tempo di 27’35”5, posizionandosi al quarto posto nella classifica generale della competizione. Tuttavia, il risultato le ha permesso di salire sul podio Under 23, dove è stata preceduta da Maria Gismondi (Fiamme Oro, oro con 27’15”0) e Martina Di Centa (Carabinieri, argento con 27’15”3). Al terzo posto assoluto nella gara Senior si è classificata Veronica Silvestri (Fiamme Gialle, 27’26”0), seconda nella categoria Under 23.

Le altre categorie

Nelle altre competizioni della giornata, diverse sono state le prestazioni di rilievo, anche se prive di medaglie per gli atleti valdostani. Tra i Senior uomini, il miglior risultato per la Valle d’Aosta è stato quello di Francesco De Fabiani, quinto classificato a soli 5 secondi dal podio, con un tempo di 23’42”9. Sesto posto per Mikael Abram (23’48”2). La vittoria è andata a Davide Graz (Fiamme Gialle, 23’03”1).