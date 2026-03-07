Calcio a 5: Verona corsaro, ora l’Aosta rischia

Arriva la seconda sconfitta consecutiva per l’Aosta Calcio 511, che nella terzultima giornata del girone A della serie A2 di calcio a 5 perde 3-1 in casa contro l’Olimpia Verona e ora rischia seriamente di dover affrontare i playout per la salvezza, visto l’aggancio del Quartu al terzultimo posto in classifica.

Squadra solida il Verona, in piena zona playoff e portatrice di un gioco non spettacolare ma concreto ed efficace, sia nel chiudere gli spazi che nello sfruttare quelli concessi dagli avversari. Le due squadre giocano subito a viso aperto, con l’Aosta che fa possesso e sembra in palla, impegnando in un paio di occasioni Fongaro, che al 5’ ha una grossa indecisione in uscita che Rosset non riesce a sfruttare. E nel pieno del forcing dei padroni di casa, alla prima occasione va in vantaggio il Verona dopo quasi 9’ grazie a Baptista, bravo a farsi trovare libero al limite dell’area e a prendere in controtempo Rossero con il piattone. La squadra di Calli tenta di riportarsi in parità, in particolare con il sinistro di Avallone al 16’, ma l’estremo difensore veneto non si lascia sorprendere, mentre il Verona si rende pericoloso in contropiede.

Dopo 3’ della ripresa Bianqueti dalla linea di fondo riesce a sorprendere tutti, ma il suo tiro attraversa lentamente tutto lo specchio della porta senza che nessuno riesca a ribadire in rete. Rispetto al primo tempo il Verona attacca di più: prima sfruttando un pasticcio a centrocampo dell’Aosta, con Baptista che tenta un eurogol incredibile girato di spalle, e poi trovando sulla sua strada Rossero, che all’8 deve superarsi con un volo di riflesso sotto la traversa sulla conclusione di Peralta. I ritmi continuano ad essere abbastanza alti ma i padroni di casa iniziano a dare segni di stanchezza e di scarsa lucidità, sbagliando passaggi semplici e mancando alcune chiusure. Ed è proprio da un “appannamento” di Avallone, che perde Gastaldello sulla fascia, che nasce il 2-0 veronese firmato da Romano al 10’15”. Un paio di minuti dopo Rosset ha finalmente la palla buona e fa esplodere il suo sinistro, ma è la traversa a fermarlo. Pochi secondi, ed ecco l’episodio che potrebbe dare una svolta alla partita: sugli sviluppi di una punizione Baptista ferma il pallone con la mano sulla linea di porta. Espulsione e rigore, ma Rosset si fa ipnotizzare dal portiere avversario. L’Aosta è lenta nella manovra e non sfrutta la superiorità numerica, e a 5’ dal termine tenta la carta del portiere di movimento. Dopo una bella conclusione di Menegatti, parata da Fongaro, al 17’29” Avallone fa partire un gran sinistro che colpisce il palo prima di insaccarsi in rete. L’Aosta tenta allora il tutto per tutto, ma un clamoroso errore a centrocampo di Nassiri con la porta vuota regala a Peralta il 3-1 che chiude il match.

Sabato prossimo l’Aosta si recherà in casa dell’Altovicentino Futsal per cercare di portare a casa punti fondamentali in ottica salvezza diretta, mentre il Quartu fa visita all’Avis Isola.

Formazioni:

AOSTA CALCIO 511: Lanzo, Nassiri, Calli, Bianqueti, Fea, Menegatti, Rosset, Veronesi, Piccolo, Rossero, Grange, Avallone. All Calli

OLIMPIA VERONA: Paties, Mentasti, Guandeline, Baptista Oliveira, Jaouhari, Romano, Peralta, Gastaldello, Baptista, Pozzan, Fongaro, Baldo. All Castagna