Calcio, l’Aygreville vince e resta in vetta

Aygreville-Rivoli 3-0

L’Aygreville continua a stupire. Con una squadra giovane e senza acquisti roboanti, la formazione di Rizzo si ritrova in vetta alla classifica in coabitazione con il BorgoVercelli dopo sei giornate. Un primo posto confermato dalla vittoriosa gara interna contro il Rivoli che, dopo un primo quarto d’ora di rodaggio, ha confermato l’ottimo momento di forma dei rossoneri con un 3-0 mai in discussione.

Un primo quarto d’ora che ha visto la squadra in maglia verde mantenere di più il possesso palla, costruendo anche un’occasione che, complice un errore in fase costruttiva di Prola, Martorano fallisce clamorosamente per due volte. Poco dopo Brunod è bravo a concludere in diagonale da posizione defilata, ma sulla sua strada trova la mano di Zaccone. Nella seconda metà del primo tempo l’Aygreville cresce e, dopo il brivido al 39’ per l’azione sulla linea di fondo di Martorano, trova il meritato vantaggio al 42’ con Brunod, che con un tiro potentissimo da dentro l’area sfrutta al meglio la sponda di testa di un compagno a coronamento di una bella azione corale.

La ripresa fatica a decollare, ma le Aquile sono brave a sfruttare il fisico di Brunod e, al 16’, possono gioire per il gran gol di Barbuto, che si mangia la difesa avversaria e di sinistro trafigge il portiere ospite. La partita non ha più molto da dire e parte la girandola dei cambi, fino al 39’, quando Bonel si fa perdonare l’errore di un minuto prima ed in diagonale trova il definitivo 3-0.

Stresa-Pont Donnaz Hône Arnad Evançon 2-2

Il PDHAE continua a faticare ad ingranare, e torna dalla trasferta con lo Stresa con un pareggio per 2-2. Vantaggio valdostano al 2’ con Dayné, raggiungo dal rigore di Niang al 20’. Nella ripresa lo Stresa si porta in vantaggio al 14’ con Scienza, ma è Cervato al 23’ a fissare il risultato sul 2-2.

Classifica:

Aygreville, Borgovercelli 14 punti; Accademia Borgomanero, Baveno, Borgaro 11 punti; Alicese 10 punti; PDHAE, Stresa, Romentinese&Cerano, La Biellese 8 punti; La Pianese 6 punti; Oleggio, Rivoli 5 punti; L.G. Trino, Pro Eureka 4 punti; Ronco Valdengo 0 punti.